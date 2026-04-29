Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой США Дональдом Трампом важные вопросы по телефону, при этом беседа длилась более полутора часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, разговор лидеров двух стран продолжался более полутора часов, передает ТАСС.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Этот разговор продолжался более полутора часов», – заявил Ушаков журналистам.
Уточняется, что это уже 12-й телефонный контакт между Путиным и Трампом после возвращения последнего в Белый дом в начале 2025 года.
Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые длились около часа 9 марта. После беседы Трамп объявил о временном снятии части санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине. Новых предложений по организации личной встречи между лидерами не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.