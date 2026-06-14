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Подросток получил огнестрельное ранение в Нью-Йорке после победы New York Knicks
Победа баскетбольной команды обернулась массовыми беспорядками на улицах Нью-Йорка, в результате которых пострадали пять человек и были уничтожены автобусы, сообщила полиция Нью-Йорка.
В Нью-Йорке после победы местной баскетбольной команды New York Knicks в чемпионате НБА вспыхнули беспорядки. В районе Таймс-сквер произошла стрельба, в ходе которой был ранен 17-летний подросток, передает РИА «Новости».
«Стрельба произошла на углу улицы 43 и Бродвея. 17-летнюю жертву полиция Нью-Йорка доставила в больницу, поскольку скорая не могла попасть на улицу, полностью захваченную толпой», – рассказали в полицейском управлении города.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие на месте происшествия и задержали троих подозреваемых. Кроме того, в ходе волнений зафиксировано четыре случая ножевых ранений. Агрессивная толпа с помощью бейсбольных бит уничтожила и сожгла пять школьных автобусов, которые предназначались для перевозки зрителей на матчи Чемпионата мира по футболу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты баскетбольного клуба New York Knicks разгромили центр города из-за исторического триумфа команды.
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