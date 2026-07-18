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«Ахмат» ликвидировал группу ВСУ с помощью БПЛА на Сумском направлении
Бойцы спецназа «Ахмат» во взаимодействии с военнослужащими 41-го мотострелкового полка Минобороны России ликвидировали группу ВСУ на сумском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни опубликовал видеозапись в Telegram-канале успешной совместной операции российских сил в зоне проведения спецоперации. Бойцы разведывательно-ударного центра спецназа «Ахмат» и 41-го мотострелкового полка Минобороны обнаружили скопление противника на сумском направлении.
«В ходе аэроразведки в частном секторе была обнаружена группа представителей ВСУ, которую сразу же подвергли атаке при помощи ударных дронов. Цели уничтожены», – написал Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что военные непрерывно контролируют обстановку на вверенной территории. По его словам, круглосуточная боевая работа будет продолжаться вплоть до окончательной победы России.
В начале июля артиллеристы группировки «Север» уничтожили 11 украинских пунктов управления беспилотниками в Харьковской и Сумской областях.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешном отражении попытки прорыва украинских войск между двумя российскими опорными пунктами на сумском направлении.
В сентябре прошлого года российские военнослужащие ликвидировали группу украинских боевиков в ходе расширения буферной зоны на территории Сумской области.