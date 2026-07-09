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За ночь группировка «Север» уничтожила 11 пунктов управления БПЛА ВСУ
В ночь на четверг артиллеристы группировки «Север» уничтожили 11 украинских пунктов управления беспилотниками, а также более 60 украинских боевиков в Харьковской и Сумской областях, заявили в группировке войск.
Артиллерийские расчеты «Севера» за ночь во взаимодействии с операторами БПЛА выполнили более 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях, указали в группировке РИА «Новости».
«В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 11 пунктов управления БПЛА... 64 военнослужащих ВСУ», – добавили там.
Кроме того, уничтожены склад с боеприпасами и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
Между тем оператор расчета БПЛА с позывным «Бит» указал, что бойцы его подразделения обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления дронами ВСУ на Сумском направлении.
«В свободной охоте мы ищем любые цели, выходящие за рамки стандартной тактики. В этот раз при облете лесного массива заметили выносную антенну, следы техники, дым. Снизились – увидели ретрансляторы, рядом генератор», – пояснил собеседник.
Он отметил, что боевики ВСУ координировали свои дроны с этой позиции.
После доклада командованию был поднят в воздух FPV-дрон на оптоволокне. Он зашел над точкой с фланга, навелся на замаскированный блиндаж и поразил его прямым попаданием.
«В результате пункт управления полностью разрушен, оборудование разбито. Противник лишился возможности управлять своими дронами на этом участке», – заключил боец.
В июне подразделения группировки «Север» ликвидировали более 100 украинских пунктов управления беспилотниками в Харьковской области.
С начала того же месяца артиллеристы этого объединения уничтожили свыше 50 блиндажей противника на данном направлении.
В мае российские бойцы за одни сутки поразили 21 объект запуска дронов ВСУ на территории Сумской области.