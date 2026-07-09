За ночь группировка «Север» уничтожила 11 пунктов управления БПЛА ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Артиллерийские расчеты «Севера» за ночь во взаимодействии с операторами БПЛА выполнили более 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях, указали в группировке РИА «Новости».

«В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 11 пунктов управления БПЛА... 64 военнослужащих ВСУ», – добавили там.

Кроме того, уничтожены склад с боеприпасами и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ.

Между тем оператор расчета БПЛА с позывным «Бит» указал, что бойцы его подразделения обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления дронами ВСУ на Сумском направлении.

«В свободной охоте мы ищем любые цели, выходящие за рамки стандартной тактики. В этот раз при облете лесного массива заметили выносную антенну, следы техники, дым. Снизились – увидели ретрансляторы, рядом генератор», – пояснил собеседник.

Он отметил, что боевики ВСУ координировали свои дроны с этой позиции.

После доклада командованию был поднят в воздух FPV-дрон на оптоволокне. Он зашел над точкой с фланга, навелся на замаскированный блиндаж и поразил его прямым попаданием.

«В результате пункт управления полностью разрушен, оборудование разбито. Противник лишился возможности управлять своими дронами на этом участке», – заключил боец.

В июне подразделения группировки «Север» ликвидировали более 100 украинских пунктов управления беспилотниками в Харьковской области.

С начала того же месяца артиллеристы этого объединения уничтожили свыше 50 блиндажей противника на данном направлении.

В мае российские бойцы за одни сутки поразили 21 объект запуска дронов ВСУ на территории Сумской области.