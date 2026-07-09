  • Новость часаЗадержанная агент Киева призналась в подготовке убийства офицера в Москве
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    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа
    Украинец завел роман с россиянкой ради подготовки теракта в Москве
    Киеву посулили серьезные трудности с производством ракет «Пэтриот»
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    ФСБ пресекла масштабную серию терактов киевского режима в России
    Дроны повредили два танкера в Таганрогском заливе
    Иран атаковал американские комплексы «Пэтриот» в Кувейте
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    Итальянский адмирал призвал к замене американского оружия в Европе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 10:13 • Новости дня

    Тела двух пропавших девочек нашли в Туве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи начали проверять сообщения об обнаружении тел двух пропавших девочек в Туве, одну из них нашли на берегу Енисея в районе села Сукпак, сообщили в следственном управлении СК по региону.

    «Поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно одной из пропавших 1 июля 2026 года», – указало ведомство в Max.

    На место выехала следственно-оперативная группа.

    Через некоторое время СК указал, что поступило сообщение об обнаружении, предположительно, тела второй пропавшей у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.

    Туда также выдвинулись следователи и криминалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали поиски двух пропавших школьниц в акватории реки Енисей.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование данного инцидента под личный контроль.

    Спустя несколько дней волонтеры обнаружили тапок одной из девочек в воде недалеко от берега.

    8 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    В Max пользователям разрешили запускать до пяти публичных каналов

    В национальном мессенджере Max начали внедрять опцию, позволяющей каждому человеку вести собственные блоги и открывать до пяти публичных страниц.

    Владельцы аккаунтов теперь могут свободно регистрировать новые сообщества, сообщается в канале New Media.

    Для запуска достаточно перейти в раздел чатов, нажать соответствующую кнопку в верхней части экрана и заполнить базовую информацию о проекте, включая название и главную фотографию.

    Изначально площадка создается в закрытом формате. Впоследствии автор вправе сделать ее общедоступной, выбрав уникальный свободный никнейм. Для открытого профиля потребуется цифровой идентификатор, который можно оформить прямо в процессе регистрации.

    На данный момент нововведение постепенно появляется у владельцев устройств на базе Android в тестовом режиме. Разработчики обещают в скором времени добавить аналогичный функционал в веб-версию и полноценное приложение для компьютеров.

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    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля в НЦ «Россия»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил приветственное послание парам, собравшимся в Национальном центре «Россия», где проходит III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца».

    Текст обращения главы государства опубликован на сайте Кремля.

    Президент обратился к участникам с словами: «Приветствую вас на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» и поздравляю с Днем семьи, любви и верности».

    «Сегодня по всей стране проходят интересные, содержательные мероприятия, посвященные этому замечательному празднику, и ваш фестиваль занимает особое место в его масштабной программе. Для участия в торжестве в Москву из разных регионов приехали любящие пары, чтобы здесь, в столице нашей Родины, соединить свои судьбы и вместе, рука об руку идти по жизни», – отметил президент.

    Путин сердечно поздравил новобрачных с рождением новой семьи, пожелал счастья и благополучия и подчеркнул, что семья является надежной опорой и главной жизненной ценностью.

    «Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе», – подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что фестиваль пройдет в атмосфере дружбы и запомнится яркими моментами.

    Ранее Путин назвал поддержку большой и крепкой многодетной семьи безусловным стратегическим приоритетом.

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    8 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    Трамп сообщил о намерении передать Украине лицензии на производство Patriot
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены предоставить Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot. Соответствующее решение было озвучено в ходе переговоров американского лидера Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

    «Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа разрешение на выпуск американских зенитных комплексов.

    До этого американский лидер пообещал рассмотреть просьбу украинских властей о самостоятельном производстве боеприпасов для систем противовоздушной обороны.

    Зимой глава киевского режима договорился с президентом США о поставках пакета ракет PAC-3 для Patriot.

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    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    8 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии» принят во втором чтении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума во втором чтении одобрила законопроект о продлении действия так называемой гаражной амнистии. Продление гаражной амнистии на пять лет даст шанс оформить в собственность еще сотни тысяч гаражей и земельных участков в упрощенном порядке.

    Документ продлевает льготный механизм еще на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, передают РИА «Новости».

    Амнистия действует с 1 сентября 2021 года и позволяет в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, во многих случаях участок передается бесплатно. По данным Росреестра, за время действия механизма граждане оформили порядка 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. участков под ними.

    Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что всего в собственность уже переведены 750 тыс. гаражей и земельных участков. За последний месяц между первым и вторым чтением, по его словам, дополнительно оформлено еще 50 тыс. объектов.

    «Тема востребована, она очень актуальна, потенциал огромный. Благодаря продлению на пять лет гаражной амнистии как минимум, полмиллиона граждан смогут оформить свои права», – заявил парламентарий, его слова приводятся в Telegram-канале фракции «Единая Россия». Он подчеркнул, что законопроект поможет защитить людей от мошенничества и спорных ситуаций с земельными участками.

    Инициаторами поправок выступили секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и Павел Крашенинников.

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    8 июля 2026, 14:41 • Новости дня
    SCMP: Венгерские истребители перехватили китайский лайнер над Румынией

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Румынией венгерские истребители перехватили пассажирский самолет Airbus A350, следовавший из Гонконга в Лондон.

    Китайская авиакомпания Cathay Pacific начала внутреннее расследование после инцидента с перехватом ее пассажирского лайнера венгерскими истребителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Экипаж самолета временно перестал отвечать румынским диспетчерам, что привело к активации протокола быстрого реагирования НАТО. В результате венгерские истребители Gripen были подняты в воздух. «В среду авиакомпания Cathay Pacific заявила, что инцидент расследуется», – приводит газета заявление компании.

    Инцидент произошел в субботу около 14.42 по московскому времени. Истребители подали экипажу визуальное предупреждение для восстановления связи и вернулись на базу. В авиакомпании подчеркнули, что безопасность пассажиров не пострадала. Лайнер успешно вышел на связь и благополучно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гонконгский перевозчик Cathay Pacific в 2024 году отменил десятки рейсов из-за неисправности двигателей самолетов Airbus A350.

    Британская военная авиация в мае прибыла на румынскую территорию для патрулирования воздушного пространства.

    Шведские истребители JAS 39 Gripen месяцем ранее поднимались на перехват российских самолетов над Балтийским морем.

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    9 июля 2026, 00:20 • Новости дня
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    Масштабный бунт против ТЦК произошел во Львове
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове вспыхнул конфликт между местными жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы), толпа окружила и перевернула служебный автомобиль военкомата, сообщили украинские СМИ.

    По данным СМИ, «масштабный бунт против ТЦК» произошел «из-за насильственной мобилизации мужчины». Десятки людей окружили машину территориального центра комплектования, раскачивали ее и пытались разбить. Все это происходило под крики «Позор» и оскорбления в адрес сотрудников военкомата, после чего толпа перевернула автомобиль.

    По данным издания, жители устроили бунт после того, как сотрудники военкомата схватили и избили 20-летнего парня. Мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что инцидент произошел в Сыховском районе города, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет очередная волна насильственной мобилизации.

    В июне зафиксирована очередная волна скандалов, связанных с насильственной мобилизацией. В социальных сетях регулярно появляются новые видео конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах.

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    8 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном

    Трамп заявил о конце перемирия с Ираном и назвал переговоры бессмысленными

    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном и назвал дальнейшие переговоры бессмысленными.

    Президент США считает, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует, передает РИА «Новости». По его словам, дальнейшие переговоры с иранской стороной не имеют смысла.

    «Для меня это очень интересный вопрос. Я думаю, что оно закончено. Я не хочу иметь с ними дел», – заявил американский лидер журналистам в Анкаре, отвечая на вопрос о статусе перемирия после недавнего обмена ударами.

    Политик добавил, что попытки договориться с Тегераном являются пустой тратой времени.

    «Они могут говорить, но я думаю, что они напрасно тратят свое время», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения между странами.

    США вечером в понедельник провели серию ударов по Ирану. По данным центрального командования США, были поражены 80 целей.

    В ответ иранские беспилотники атаковали американскую военную базу в Бахрейне.

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    8 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    «Яндекс» запустил карту с наличием топлива на АЗС
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Компания «Яндекс» открыла интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».

    Ранее этот функционал был доступен только водителям такси, передает ТАСС. В настоящее время опция работает в тестовом режиме для Москвы и Петербурга. В ближайшие недели разработчики планируют запустить ее и в других городах.

    «На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», – сообщили в пресс-службе компании.

    Для определения наличия бензина и загруженности станций используются технологии, аналогичные сервису «Пробки». Анализируется информация от «Карт», заказы в «Яндекс Заправках», а также результаты опросов автомобилистов, которые недавно посещали АЗС или проезжали мимо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о создании штаба для мониторинга ситуации с топливом.

    Минэнерго предупредило об опасности сторонних сайтов с информацией о наличии бензина.

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    8 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией для завершения войны»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп охарактеризовал украинские удары вглубь российской территории как эскалацию, которая может способствовать скорому завершению вооруженного конфликта.

    Трамп прокомментировал текущую ситуацию на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС. Во время встречи с Владимиром Зеленским политик высказался о недавних действиях Киева.

    «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», – подчеркнул глава государства. Присутствовавший на переговорах госсекретарь США Марко Рубио добавил, что подобные инциденты меняют ход противостояния.

    По его словам, защищать воздушное пространство России якобы становится сложнее, что в перспективе должно создать условия для дипломатического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запланировал поднять вопрос мирного урегулирования украинского кризиса на встрече стран НАТО.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об оценке американским лидером эскалации конфликта в администрацию Белого дома.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об угрозе перехода боевых действий в новую фазу из-за обмена мощными ударами.

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    8 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    Си Цзиньпин вручил российскому ученому Оганову высшую научную премию Китая
    @ megagrant.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский кристаллограф Артем Оганов удостоен высшей международной премии Китая в области науки и техники, награду ему вручил лично председатель КНР.

    «Только что в Пекине я получил – лично от Си Цзиньпина – международную Государственную премию Китая в области науки и техники», – сообщил ученый в своем блоге, передает ТАСС.

    Оганов подчеркнул, что премия присуждается раз в два года и вручается не более чем десяти лауреатам. В текущем году награды удостоились девять человек. Он уточнил, что среди победителей прошлых лет было много выдающихся исследователей, включая шесть нобелевских лауреатов.

    В этом году среди награжденных также оказался нобелевский лауреат, химик Жан-Мари Лен. По словам российского кристаллографа, химики и материаловеды в этот раз фактически доминировали, что свидетельствует о «второй весне химических наук».

    Профессор РАН назвал эту награду самой престижной в Китае и в своей карьере. Он добавил, что вместе с премией приходит большая ответственность – продолжать развитие и делать мир лучше.

    Профессор РАН Артем Оганов – известный российский кристаллограф-теоретик, химик и материаловед. Он входит в число ученых, сформировавших направление компьютерного конструирования новых материалов, и удостоен звания заслуженного профессора Сколтеха.

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    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    8 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Казахстан опроверг запуск дронов по России со своей территории

    МИД Казахстана назвал провокацией слухи об атаках дронов на Россию

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически отвергло информацию о том, что с территории страны якобы запускались беспилотники для ударов по российским объектам.

    Министерство иностранных дел Казахстана выпустило официальное заявление, в котором опровергло сообщения об использовании территории страны для запуска беспилотных летательных аппаратов по объектам в России, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что подобные слухи не соответствуют действительности.

    «Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты расценили подобные публикации как необоснованные инсинуации, цель которых – исказить традиционно дружественные отношения между Астаной и Москвой. В министерстве добавили, что воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для действий против других государств.

    Представители МИД также напомнили о строгом соблюдении республикой норм международного права и обязательств по обеспечению региональной безопасности. Ведомство призвало средства массовой информации опираться только на проверенные факты и не распространять недостоверные сведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России и Казахстана скоординировали действия после случаев пролета украинских беспилотников над казахстанской территорией.

    МИД России призвал международные организации отреагировать на нарушение воздушного пространства республики.

    Ранее казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о запуске атаковавших Татарстан дронов со своей территории.

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