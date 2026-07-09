Тела двух пропавших девочек нашли в Туве

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района тела девочки, предположительно одной из пропавших 1 июля 2026 года», – указало ведомство в Max.

На место выехала следственно-оперативная группа.

Через некоторое время СК указал, что поступило сообщение об обнаружении, предположительно, тела второй пропавшей у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района.

Туда также выдвинулись следователи и криминалисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали поиски двух пропавших школьниц в акватории реки Енисей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование данного инцидента под личный контроль.

Спустя несколько дней волонтеры обнаружили тапок одной из девочек в воде недалеко от берега.