Гонконгская авиакомпания отменила рейсы из-за неисправности двигателей A350

Гонконгская Cathay Pacific отменила 48 авиарейсов из-за неисправности двигателей A350

Tекст: Дарья Григоренко

По словам представителей авиаперевозчика, такая проблема ранее не фиксировалась «ни на одном из самолетов A350 в мире», передает ТАСС.

В понедельник во время рейса из Гонконга в Цюрих экипаж Airbus A350 принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в двигательной системе. После этого инцидента авиакомпания проверила все самолеты этого типа и обнаружила аналогичную проблему на нескольких из них.

В связи с необходимостью замены неисправных деталей Cathay Pacific отменила рейсы в ряд крупных городов, включая Бангкок, Осаку, Сидней и Токио. Авиакомпания уже связалась с производителями самолетов и двигателей для решения этой проблемы.

A350 оснащаются двигателями британской компании Rolls-Royce. Cathay Pacific Airways эксплуатирует самолеты этого типа с 2016 года.

Ранее в августе лайнер Airbus A350 со сработавшим датчиком задымления в салоне совершил благополучную посадку в московском аэропорту Шереметьево.