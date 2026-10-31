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Красный Крест помог жителям приграничных регионов на 96 млн рублей
Более 133 тыс. жителей приграничья получили помощь от Красного Креста
Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук сообщил, что с начала 2026 года организация оказала помощь более чем 133 тыс. жителей приграничных регионов России на сумму свыше 96 млн рублей.
Помощь получили жители Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской и Брянской областей, а также Республики Крым, передает ТАСС.
«Предоставляем продукты, питьевую воду, одежду, средства гигиены, детские и школьные принадлежности, помогаем с постельным бельем и бытовой техникой, предоставляем денежные выплаты и ваучеры, чтобы семьи могли самостоятельно приобрести необходимое», – заявил Савчук.
Он отметил, что Российский Красный Крест поддерживает людей, которые столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций, были вынуждены покинуть свои дома или оказались в трудной жизненной ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Российский Красный Крест предоставил жителям города Алешки гуманитарную помощь с продуктами питания и питьевой водой.
Сотрудники отделения РКК в Воронежской области организовали психологическую и материальную поддержку пострадавшим при ударе ВСУ местным жителям.
Красный Крест оказал помощь пострадавшим от атаки дронов на Петербург.