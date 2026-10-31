Пушилин: Дроны ВСУ мешают восстановлению Константиновки

Tекст: Катерина Туманова

«Конечно, количество беспилотников пока не позволяет гражданским службам ДНР работать в Константиновке, которая, по нашим меркам, была освобождена достаточно давно», – отметил Пушилин в беседе с ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава ДНР Пушилин заявил о попытках украинских войск контратаковать позиции российских сил в районе Святогорских лесов.

В четверг бойцы полка «Север-Ахмат» эвакуировали мирных жителей с окраин Константиновки. При этом украинский дрон нанес удар по пожилой женщине в инвалидной коляске в ходе эвакуации из города.