Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.2 комментария
Пушилин: Дроны ВСУ мешают восстановлению Константиновки
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что высокая концентрация беспилотников ВСУ мешает гражданским службам приступить к восстановительным работам в Константиновке.
«Конечно, количество беспилотников пока не позволяет гражданским службам ДНР работать в Константиновке, которая, по нашим меркам, была освобождена достаточно давно», – отметил Пушилин в беседе с ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава ДНР Пушилин заявил о попытках украинских войск контратаковать позиции российских сил в районе Святогорских лесов.
В четверг бойцы полка «Север-Ахмат» эвакуировали мирных жителей с окраин Константиновки. При этом украинский дрон нанес удар по пожилой женщине в инвалидной коляске в ходе эвакуации из города.