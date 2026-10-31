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Профсоюзы анонсировали отправку второго грузовика с гумпомощью в Алешки
Профсоюзы анонсировали новую отправку гумпомощи жителям Алешек
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев сообщил о планах направить второй грузовик с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей города Алешки.
Груз будет распределяться по местам временного размещения граждан в Херсонской и Ростовской областях, передает ТАСС.
«Мы соберем конвои и точно так же будем поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что второй грузовик с гуманитарной помощью отправится совсем скоро. Пока что мы не знаем, где будут размещаться эвакуированные, поэтому мы сейчас задействуем и Херсонскую область, и Ростовскую область. Наши грузовики поедут туда. Дальше помощь будет распределяться по местам временного размещения граждан», – заявил Черногаев.
Председатель ФНПР отметил, что в состав гуманитарной помощи войдут продукты питания, бытовые предметы, средства гигиены и вещи первой необходимости.
Ранее профсоюзы уже направили первый грузовик с гуманитарным грузом для жителей Алешек. Эту машину встретили в Федерации профсоюзов Ростовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области.
Омбудсмен предложила ежемесячно организовывать передачу гуманитарной помощи местным жителям.
Для реализации этих задач и обеспечения безопасности эвакуации российские инженерно-саперные подразделения группировки «Днепр» разминировали дороги к Алешкам.