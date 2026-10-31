Лавров рассказал о сроках встречи России, США и Украины в Абу-Даби

Лавров: Дату встречи России, США и Украины назовут после подтверждения

Tекст: Катерина Туманова

Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что ориентировочной датой проведения переговоров считается середина ноября.

«Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», – передает РИА «Новости» слова Лаврова журналистам по итогам совещания глав МИД стран G20.

Министр подчеркнул, что позиция Москвы по ситуации на Украине остается неизменной с начала специальной военной операции.

«Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Газета FT заявила, что США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки».

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.