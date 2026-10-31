Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Лавров рассказал о сроках встречи России, США и Украины в Абу-Даби
Лавров: Дату встречи России, США и Украины назовут после подтверждения
Конкретную дату возможной встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби объявят сразу после ее окончательного подтверждения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил, что ориентировочной датой проведения переговоров считается середина ноября.
«Но конкретные даты, конечно, будут объявлены, как только они окончательно будут подтверждены», – передает РИА «Новости» слова Лаврова журналистам по итогам совещания глав МИД стран G20.
Министр подчеркнул, что позиция Москвы по ситуации на Украине остается неизменной с начала специальной военной операции.
«Цели были объявлены. Мы не можем принять, что Украина будет угрозой легитимным интересам Российской Федерации в сфере безопасности», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Газета FT заявила, что США согласовали с Киевом формат для участия в переговорах «евротройки».
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости взаимных гарантий безопасности России и Украины при урегулировании конфликта.