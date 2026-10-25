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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    25 октября 2026, 09:47 • Новости дня

    Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза

    Песков: Россия поддержит выдвижение от ЕС желающего мира переговорщика

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддержит кандидатуру переговорщика от Евросоюза, если он будет искренне заинтересован в мирном урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал информацию о возможном выдвижении президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя от Европы на возможных переговорах с Москвой.

    По словам Пескова, ЕС давно хочет выдвинуть переговорщика, но то ли не может, то ли не решается.

    «Если будет переговорщик – это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию – это будет еще лучше», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил об исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза участвовать в урегулировании украинского конфликта для влияния на позицию США.

    Наиболее вероятным кандидатом на роль главного представителя европейских стран на мирных переговорах с Россией называли президента Финляндии Александера Стубба.

    24 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине

    Стубб назван наиболее вероятным посредником от ЕС на переговорах по Украине

    Назван главный кандидат на роль посредника Европы по Украине
    @ Press Service Of The President O/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александер Стубб имеет наибольшие шансы стать главным представителем стран Европы на возможных мирных переговорах с Россией по украинскому конфликту.

    Финский лидер Александер Стубб считается самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло, пишет ТАСС со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    Авторы статьи отметили хорошие отношения Александера Стубба с американским президентом Дональдом Трампом. Участие финского лидера в диалоге позволит снизить риск конфронтации между Вашингтоном и Киевом на фоне недавнего ухудшения их отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин согласился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в необходимости обсуждения архитектуры европейской безопасности.

    Во вторник в Осло началась встреча Владимира Зеленского со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Европейский союз рассмотрел кандидатуру финского лидера на роль официального представителя для возможных контактов с Москвой.

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    24 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    «Пьяные леса» поставили под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Таяние мерзлоты поставило под угрозу 100 тыс. гектаров леса в Якутии и Сибири

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за таяния вечной мерзлоты на фоне глобального потепления в Якутии и Восточной Сибири образовались «пьяные леса», что грозит гибелью около 100 тыс. гектаров деревьев.

    В Восточной Сибири начали появляться так называемые «пьяные леса». Причина – таяние льдов в вечной мерзлоте при повышении температуры, в результате чего грунт теряет устойчивость. Корни перестают удерживать стволы, которые кренятся в разные стороны, падают и гниют, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Явление особенно заметно в Якутии между бассейнами рек Олекма, Токко, Алдан и Учур. На месте погибших лесов постепенно образуются болота и водоемы, при этом исчезновение деревьев ускоряет разрушение мерзлоты из-за сильного нагрева почвы солнцем.

    Эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко пояснил, что наклон ствола не всегда ведет к гибели дерева, так как многое зависит от глубины оттаивания и состояния корней. Таяние почвы также высвобождает древнюю органику, переработка которой микроорганизмами угрожает выбросами углекислого газа и метана в атмосферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий в стране.

    Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил об ожидаемом в ближайшие десять лет повышении температуры на всей территории России.

    До этого Красников заявил о превращении климата в стране в резко континентальный из-за глобального потепления.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    24 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом, основной темой которой стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области.

    «Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 4:00 по киевскому времени. То есть в одно и то же время», – сообщила Лантратова в Max.

    Российский омбудсмен подчеркнула, что стороны в полной мере выполняют взятые на себя обязательства, а процесс идет в соответствии с проработанными ранее договоренностями.

    Приоритетом при проведении миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Посол по особым поручениям МИД Мирошник отметил отсутствие влияния перемирия в Алешках на политические переговоры.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о намерении российской стороны передать жителям Алешек инсулин.

    В пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    24 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине

    Грушко: Для России важна позиция переговорщика от Европы, а не его личность

    В МИД назвали непринципиальной личность европейского переговорщика по Украине
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для России не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Это даже не вторичный, не третичный вопрос – значения принципиального он не имеет. Конечно, Владимир Путин уже обозначил, кто мог бы действительно сыграть позитивную роль по вполне понятным причинам», – передает слова Грушко РИА «Новости».

    По его словам, ключевой момент – это то, с какой позицией пойдет переговорщик на переговоры, «если его туда пустит Европейский союз».

    Ранее стало известно, что европейские страны обсуждают кандидатуру переговорщика для диалога с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате предстоящей встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о намерении России следить за ситуацией в преддверии трехсторонних переговоров с США и Украиной.

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    24 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными

    Лантратова: Переговоры с Украиной по обмену пленными оказались очень сложными

    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что переговоры с украинской стороной по обмену военнопленными в формате «270 на 270» оказались очень сложными.

    Омбудсмен опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена бойцами у приземлившегося в России самолета и заявила о трудностях в организации процесса, передает РИА «Новости».

    «Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен – это огромная ответственность», – отметила Лантратова.

    Она добавила, что состоявшийся в пятницу обмен военнопленными стал шестым с мая 2026 года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.

    Уполномоченный поблагодарила президента России, Министерство обороны, профильные службы и Белоруссию за помощь в возвращении бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о первом возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал освобождение бойцов из Донбасса и Крыма крайне важным прецедентом. Позже освобожденные российские военные связались по телефону с родными.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    США подготовили детальный план перемирия в Алешках

    Советник первой леди США заявил о наличии детального плана перемирия в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Старший советник первой леди США Марк Бекман заявил о наличии у Вашингтона поминутного плана действий по соблюдению режима прекращения огня в Алешках.

    Американская сторона подготовила подробный план действий по реализации договоренности о локальном перемирии в городе Алешки Херсонской области. Об этом в комментарии «Вестям» сообщил старший советник первой леди США Меланьи Трамп Марк Бекман.

    «Первая леди выступила инициатором переговоров и курировала весь процесс. У нас есть подробный план – буквально по часам, дням и минутам – того, как будет проходить этот режим прекращения огня», – заявил Бекман.

    Он подчеркнул, что Вашингтон гордится своим участием в подписании соответствующих документов между Россией и Украиной. По словам чиновника, первая леди США задействовала связи с обеими сторонами, которые выстраивала на протяжении года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом сообщил о достижении договоренности при посредничестве Мелании Трамп. Позже генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня в этом районе.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку достигнутому между Россией и Украиной соглашению о локальном перемирии в Алешках.

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    24 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Rapporteur: Беспредельная милитаризация Европы закончится катастрофой

    Tекст: Мария Иванова

    Непомерное внимание к военным расходам в Европе вызывает тревогу с исторической точки зрения и закончится катастрофой, пишет европейское издание Rapporteur.

    «Подобное непомерное внимание к военным расходам не просто проигрышно политически… Это также вызывает тревогу с исторической точки зрения. Ведь такой беспредельный экономический милитаризм мы уже раньше в Европе видели. И, как должно быть известно Мерцу, он неизменно заканчивается катастрофой», – приводит текст материала РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    Издание обращает внимание на то, что финансовые нужды Европы превышают нужды Киева. Газета задается вопросом, почему лидеры ЕС готовы перекладывать долговое бремя на будущие поколения ради конфликта, а не ради инфраструктуры и экономического роста.

    По мнению Rapporteur, европейские лидеры считают конфликт на Украине важнее собственных экономических проблем, а ЕС ставит расходы на оборону превыше всего. Издание подчеркивает, что падение популярности канцлера ФРГ Фридриха Мерца показывает: граждане отвернутся от таких лидеров и могут проголосовать за тех, кто обещает прекратить поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин обвинил западных спонсоров в отношении к украинцам как к расходному материалу.

    В среду Россия заявила о попытках Запада через серые схемы втянуть Балканы в снабжение Украины оружием.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Киеву причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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    24 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова напомнила Токио о работе японских журналистов на спецслужбы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала японским комментаторам изучить историю своей страны, прежде чем отрицать возможность совмещения журналистики с разведывательной деятельностью.

    Захарова заявила, что возмущение задержанием японского корреспондента следует адресовать властям Японии и их западным кураторам.

    «Окончательную правовую оценку обстоятельствам дела предстоит дать суду. Японским комментаторам, столь уверенно заявляющим, будто журналистская профессия сама по себе исключает возможность разведывательной деятельности, стоило бы для начала ознакомиться с собственной историей», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Она привела в пример книгу японского исследователя спецслужб Бунтаро Курои, в которой описывается случай бывшего журналиста газеты Nikkei. Этот сотрудник был задержан в КНДР в 1999 году и официально сотрудничал с Управлением расследований общественной безопасности Японии.

    Кроме того, Захарова напомнила об уголовном деле руководителя сеульского бюро Fuji Television Масато Синохары в 1993 году, который передавал секретные военные материалы японскому военному атташе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила о контактах российского внешнеполитического ведомства с посольством Японии в Москве по вопросу задержанного корреспондента.

    Во вторник Госдеп США осудил задержание корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» в России по подозрению в шпионаже.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал задержание журналиста выполнением функций Федеральной службы безопасности по поимке шпионов.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Американский аналитик заявил о способности России диктовать условия по Украине

    Военный аналитик Дэвис: Россия обладает стратегическим преимуществом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает стратегическим преимуществом и может диктовать условия Западу по урегулированию украинского конфликта.

    Россия занимает более сильную переговорную позицию по Украине, чем страны Запада, благодаря своему стратегическому преимуществу, передает РИА «Новости».

    «Вы можете ненавидеть ее, но суровая правда заключается в том, что у нее есть военные, а также промышленные и экономические преимущества, чтобы диктовать условия, а у нашей стороны их нет», – написал Дэвис.

    По мнению аналитика, игнорирование этой болезненной реальности не изменит исход событий, а лишь приведет к гибели еще большего числа украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил о постепенном завершении конфликта на Украине. Представитель Кремля сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом в ноябре. Во вторник президент США Дональд Трамп предупредил Киев о плохих последствиях отказа от мирного соглашения.

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    24 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Украина ввела новые санкции против десятков россиян и компаний

    Украина ввела санкции против 83 россиян и 79 компаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 83 российских граждан и 79 компаний.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против 83 граждан России и 79 компаний. Соответствующий указ опубликован на его сайте, пишет РИА «Новости».

    «Работаем над тем, чтобы распространить эти санкции и на другие юрисдикции», – заявил украинский уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

    В документе отмечается, что экономические ограничения введены против таких компаний, как «Русал», АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова» и АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом украинские власти расширили санкционный список десятью российскими операторами мобильной связи.

    Ранее Киев включил в санкционные списки десятки российских граждан и компаний оборонной промышленности. До этого Владимир Зеленский сообщил об ужесточении ограничений в отношении работающих на территории России граждан Украины.

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    24 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    МИД назвал декларацию ЕС о безопасности на Балтике нагнетанием обстановки

    МИД России: Декларация ЕС о безопасности на Балтике нагнетает обстановку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад принятием декларации о безопасности на Балтике нагнетает обстановку в регионе, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Комментируя решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, дипломат указал, что образ коллективного военно-морского потенциала нужен для придания весомости нелегитимным действиям и обеспечения круговой поруки, передает РИА «Новости».

    «В практическом плане деятельность подобных форматов сводится исключительно к нагнетанию обстановки, созданию препятствий для свободной навигации, идущих вразрез с базовыми принципами международного права», – подчеркнул Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников обвинил западные страны в попытках контролировать логистические маршруты в Мировом океане.

    Масленников объяснил претензии Запада на Арктику риском потери торговых путей.

    В четверг Владислав Масленников заявил о появлении у западных стран множества антироссийских планов по морскому судоходству.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД назвал политику Европы на Балтике самоубийственной

    Грушко: Политика стран Европы в регионе Балтийского моря стала самоубийственной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа проводит самоубийственную политику в регионе Балтийского моря, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Надеяться хочется, но пока они проводят самоубийственную политику. Вот хороший пример – Балтийское море – всегда был самый спокойный в военном отношении регион, по многим причинам», – сказал он в интервью РИА «Новости».

    По словам Грушко, главными причинами были отсутствие территориальных споров и замороженных конфликтов. Дипломат отметил уязвимость Калининградского эксклава и стран Прибалтики с военной точки зрения из-за сложной географии.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что НАТО отрабатывает наступательные сценарии у границ России, включая возможную блокаду Калининграда. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал отсутствие оснований для конфликта с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала испепеляющий ответ при атаке на Калининградскую область.

    Также заместитель главы МИД Александр Грушко заявил об учете российскими властями искусственного нагнетания напряженности западными странами в Балтийском регионе.

    Кроме того, заместитель главы МИД Александр Грушко сообщил о переносе западными государствами подрывных действий с Балтийского моря на другие стратегические акватории.

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