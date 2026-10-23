Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

Минобороны: Вернувшиеся из украинского плена бойцы созвонились с семьями

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся из украинского плена российские военные созваниваются со своими семьями, передает РИА «Новости».

Один из бойцов рассказал матери, что обмен состоялся и он находится в Белоруссии на границе. «Мамуля, все хорошо, я тебя тоже люблю очень. Все закончилось… Я еду домой», – сказал военнослужащий.

На опубликованных кадрах запечатлено, как еще два освобожденных бойца со слезами на глазах сообщают матерям о скором возвращении. Женщины также плачут в трубку и говорят, что очень ждут их дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

Летом в Россию из плена вернулись 103 военнослужащих.

В июне освобожденный российский боец заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей.