Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.2 комментария
Путин заявил об активном развитии социальной архитектуры в России
Путин отметил роль социальной архитектуры в повышении качества жизни людей
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям открывшейся в Петербурге второй международной конференции по социальной архитектуре.
Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.
«В ходе форума вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, связанных с совершенствованием такой важной сферы, как социальная архитектура, рассмотреть примеры успешных решений и практик, доказавших свою эффективность в условиях стремительных технологических и социальных изменений», – говорится в обращении Путина.
Российский лидер отметил институциональное, образовательное и практическое развитие социальной архитектуры в стране за последние годы. Он обратил внимание на создание Института социальной архитектуры на базе платформы «Россия – страна возможностей» и профильные магистерские программы в ведущих университетах.
Вторая международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» проходит в Петербурге 23 и 24 октября. В ней участвуют более 600 экспертов из 35 стран, главной темой мероприятия стала способность общества самостоятельно определять свое будущее.