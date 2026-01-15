Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь

Tекст: Вера Басилая

Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр», действующей на днепропетровском направлении, заявил, что в первые две недели января российские войска взяли под контроль более 300 кв. км территории и освободили восемь населенных пунктов, передает ТАСС.

По его словам, эти успехи были достигнуты в ходе операций на днепропетровском направлении, где работает группировка войск «Центр».

Герасимов отметил, что на этом направлении идут наиболее ожесточённые бои спецоперации.

Он добавил, что соединения и части группировки «Центр» завершили ликвидацию окружённого противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, после чего продолжают наступление, расширяя подконтрольную территорию Донецкой Народной Республики.

Герасимов также сообщил, что южная группировка войск после освобождения Северска продвигается на запад в направлении Славянска. Акцент делается на дальнейшее развитие наступления и выполнение задач по освобождению территории.

Ранее Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, а после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска.

Кроме того, российские военные увеличили активность на ореховском участке с начала января в связи с новыми приоритетными задачами командования.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.