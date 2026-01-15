Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле – это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.0 комментариев
Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь
В первые две недели января российские войска освободили восемь населённых пунктов и установили контроль над территорией площадью более 300 кв. км, заявил заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр», действующей на днепропетровском направлении, заявил, что в первые две недели января российские войска взяли под контроль более 300 кв. км территории и освободили восемь населенных пунктов, передает ТАСС.
По его словам, эти успехи были достигнуты в ходе операций на днепропетровском направлении, где работает группировка войск «Центр».
Герасимов отметил, что на этом направлении идут наиболее ожесточённые бои спецоперации.
Он добавил, что соединения и части группировки «Центр» завершили ликвидацию окружённого противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, после чего продолжают наступление, расширяя подконтрольную территорию Донецкой Народной Республики.
Герасимов также сообщил, что южная группировка войск после освобождения Северска продвигается на запад в направлении Славянска. Акцент делается на дальнейшее развитие наступления и выполнение задач по освобождению территории.
Ранее Герасимов сообщал, что Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, а после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска.
Кроме того, российские военные увеличили активность на ореховском участке с начала января в связи с новыми приоритетными задачами командования.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.