Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские силы с начала года активизировали действия на ореховском участке зоны спецоперации, сказал Марочко ТАСС.

По его словам, командование определило данное направление как приоритетное, и именно на ореховском участке наблюдается существенное усиление активности.

Согласно подсчетам агентства на основе данных Минобороны России, за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов, включая поселения в Запорожской области.

Ранее Марочко сообщал, что ВС России активизировали наступление на позиции ВСУ у Гуляйполя после освобождения Белогорья.

До этого российская армия освободила Новобойковское в Запорожской области.