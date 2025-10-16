Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.