Эксперт Федутинов сообщил о способе ускорить создание аналога Starlink в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Федутинов заявил, что использование инфраструктуры геостационарных коммуникационных спутников может ускорить создание аналога Starlink в России, передает ТАСС. По его словам, аналогичный подход применили разработчики системы скрытой помехозащищенной связи «Тень», которую сейчас внедряют для обеспечения связи с различными объектами, включая беспилотники.

Федутинов отметил, что российские специалисты осознают потенциал спутниковых систем связи, особенно для управления беспилотными летательными аппаратами и катерами на значительных расстояниях, а также для получения разведывательной информации с их бортовой аппаратуры.

Эксперт сообщил, что в России реализуется проект аналога Starlink – компания «Бюро 1440» работает над созданием группировки из примерно 300 спутников «Рассвет» на низкой околоземной орбите. Однако, по его словам, проект продвигается медленнее, чем планировалось, и сроки запуска могут быть сдвинуты.

Федутинов также напомнил о попытках использовать спутниковую систему «Гонец» как альтернативу Starlink, но отметил, что в настоящее время она не обеспечивает непрерывную двустороннюю связь с абонентом и не работает в режиме реального времени, что ограничивает ее применение для беспилотных систем.

Он подчеркнул, что с началом конфликта на Украине широкое применение получили терминалы Starlink, которые используются в подразделениях ВСУ для координации действий и связи с помощью Интернета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос планирует запустить российский аналог Starlink к 2030 году. Российские ученые разработали систему идентификации спутников с земли. Михаил Мишустин объявил о развитии спутникового интернета в России.