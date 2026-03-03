Первый после перерыва рейс из Джидды в Саудовской Аравии вылетел в Москву

Первый рейс Джидда – Москва вылетел после перерыва из Саудовской Аравии

Tекст: Мария Иванова

По данным онлайн-табло аэропорта Внуково, в Москву отправился первый рейс из Саудовской Аравии после перерыва, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Рейс XY 0689 из Джидды... выполняет Flynas, вылетел в 6.46 (мск)».

Позднее в справочной службе аэропорта уточнили расчетное время прилета этого самолета. На вопрос о рейсе XY 0689 из Джидды там сообщили, что его прибытие во Внуково ожидается в 12.47 по московскому времен, передает РИА «Новости».

Таким образом, воздушное сообщение между Москвой и Джиддой начало восстанавливаться после вынужденного перерыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские авиакомпании отменили десятки рейсов после закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби ранее прибыл в московский аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия неба над большинством стран региона.

Ранее пассажирский самолет Oman Air из Маската приземлился в Шереметьево после перерыва на фоне ближневосточного конфликта.