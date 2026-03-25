Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана
Гросси назвал «несущественным» урон ядерным объектам Ирана
Атаки на иранскую инфраструктуру привели к повреждениям ядерных объектов, однако нанесенный установкам урон не считается критическим для их функционирования, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси признал факт повреждений, но успокоил общественность относительно их масштабов, передает ТАСС.
«Некоторый ущерб, но ничего существенного», – сказал он.
Руководитель организации также обратил внимание на стремительные темпы развития атомной отрасли Тегерана после 2015 года. По его оценке, иранская сторона добилась впечатляющего прогресса в этой сфере за прошедшее время.
Гросси уточнил, что республика располагает центрифугами последнего поколения и построила более совершенные установки. Кроме того, у Тегерана появились технические возможности для переработки и металлизации урана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ заявило о возникновении угрозы физической целостности иранской АЭС «Бушер». Иранское руководство сообщило о новом ударе по территории этой атомной электростанции.