Президент Ирана провел встречу с раненым верховным лидером Хаменеи

Иранский лидер Масуд Пезешкиан рассказал о недавних переговорах с Моджтабой Хаменеи, передает Bloomberg.

По словам политика, беседа длилась около двух с половиной часов. «Встреча была прямой, откровенной и сопровождалась чувством близости и доверия», – заявил президент.

Место проведения и темы дискуссии не раскрываются. Известно, что верховный лидер скрывается с начала конфликта с США и Израилем. Он пострадал 28 февраля в результате израильской атаки, унесшей жизнь его отца и предшественника аятоллы Али Хаменеи.

В марте американский министр обороны Пит Хегсет отмечал, что руководитель Ирана ранен и, вероятно, обезображен. С тех пор он общался лишь письменными заявлениями. Сейчас ключевые решения в стране принимает военное руководство с участием Корпуса стражей исламской революции и влиятельных политиков.

В опубликованном на прошлой неделе послании верховный лидер подчеркнул отказ Тегерана сворачивать ядерную и ракетную программы. Эти уступки остаются главными требованиями Вашингтона для завершения боевых действий.

Верховный лидер Моджтаба Хаменеи получил сильные ожоги лица при атаке на свою резиденцию. При этом раненый глава государства продолжил работу с высокопоставленными чиновниками по аудиосвязи.