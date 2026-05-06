США заявили о выводе из строя танкера под флагом Ирана в районе Оманского залива

Tекст: Валерия Городецкая

Как заявляет командование, инцидент произошел, когда танкер следовал по международным водам в сторону иранского порта, передает РИА «Новости». За судном наблюдал американский военный флот, который, по их версии, неоднократно предупреждал экипаж о нарушении блокады.

«После того, как экипаж Hasna не выполнил неоднократные предупреждения, американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-мм пушки истребителя ВМС США F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72). Hasna больше не следует по маршруту в Иран», – сказано в заявлении.

В командовании США подчеркнули, что блокада для судов, пытающихся войти в иранские порты или покинуть их, продолжает действовать.

Ранее президент США поручил готовиться к длительной блокаде Ирана.

Агентство Bloomberg сообщало, что Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады.