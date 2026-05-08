Столкновения Ирана и США в районе Ормузского пролива прекратились

Журналистка Fox News подтвердила удары США по целям в Иране

Fox News узнал, что удары США по целям в Иране «не возобновление войны»

Tекст: Катерина Туманова

«Вооружённые силы США только что нанесли удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу в Иране. Старший американский чиновник сообщил мне об этом, но это не возобновление войны», – написала Гриффин в соцсети Х, выделив заглавными буквами частицу «НЕ».

Кроме того, она подтвердила информацию о том, что вооружённые силы США нанесли удар по военно-морскому контрольно-пропускному пункту Ирана в Бендер-Каргане в Минабе.

«7 мая американские войска перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны, когда эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами проходили через Ормузский пролив в Оманский залив», –сказано в сообщении Центрального командования США.

Там добавили, что иранские силы выпустили множество ракет, беспилотников и небольших катеров по эсминцам USS Truxtun, USS Rafael Peralta и USS Mason, проходившим по международному морскому пути.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США 7 мая открыли огонь по иранскому танкеру при попытке прорыва блокады. Агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах на юге Ирана. Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.