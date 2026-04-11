Reuters: Хаменеи восстанавливается после тяжелых травм лица и ног

Как пишет Reuters со ссылкой на трех источников, близких к его окружению, Хаменеи получил травмы лица и одной или обеих ног. Атака произошла в начале войны, в результате которой погиб его отец, бывший верховный лидер Али Хаменеи, а также несколько членов семьи.

Несмотря на тяжелые ранения, 56-летний Моджтаба Хаменеи остается «умственно острым» и принимает участие в работе с высокопоставленными чиновниками по аудиоконференциям, уточнили два источника. Он активно участвует в принятии ключевых решений по ведению войны и переговорам с Вашингтоном. Однако подробности о его состоянии, местонахождении и возможности лично управлять страной по-прежнему остаются неизвестными для общественности: ни одной фотографии, видео- или аудиозаписи с момента удара и его назначения 8 марта не публиковалось.

Власти Ирана официально не сообщали о степени тяжести ранений Хаменеи. В то же время, в эфире государственного телевидения его назвали «джанбаз» – термином, которым обозначают тяжело раненных войнов. Американский министр обороны Пит Хегсет также заявлял, что, по данным США, Хаменеи был ранен и, вероятно, обезображен, а один из источников Reuters, знакомый с разведывательными оценками, отмечает, что он мог потерять ногу.

Эксперты, такие как Алекс Ватанка из Middle East Institute, подчеркивают, что новичку на этом посту будет сложно обладать такой же властью, как его отец, и ему предстоит доказать свою авторитетность. В это время стражи исламской революции, сыгравшие ключевую роль в его назначении, становятся главным голосом в стратегических вопросах войны.

В иранских соцсетях и мессенджерах активно обсуждают отсутствие Хаменеи, многие высказывают теории заговора о его состоянии и управлении страной. Популярным стал мем* с пустым креслом под прожектором и надписью: «Где Моджтаба?». Однако сторонники властей настаивают, что его невидимость – мера предосторожности из-за угрозы новых ударов по руководству страны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Моджтаба Хаменеи находится в добром здравии и продолжает осуществлять руководство страной, несмотря на отсутствие публичных появлений.

