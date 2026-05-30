Аксенов: Нормализация ситуации с бензином в Крыму ожидается в течение 30 дней

Tекст: Антон Антонов

«Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней», – сообщил Аксенов в «Максе».

Из-за ограниченных запасов с 31 мая вводятся лимиты на розничную продажу марки АИ-92. Владельцам разрешено заливать в бак не более 20 л на одну машину. При этом наполнять канистры на автозаправочных станциях запрещено.

С 31 мая реализация бензина АИ-95 будет осуществляться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта. Отпуск топлива также продолжится по специальным талонам без ограничений по объему. На заправках сетей АТАН и ТЭС данный вид горючего планируют продавать исключительно по талонной системе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава региона анонсировал ограничения на реализацию бензина АИ-95. Осенью в Крыму уже вводили суточную норму отпуска топлива. Позднее ее отменили.

Неделей ранее власти Севастополя ввели лимит на продажу топлива до 20 литров в одни руки.

