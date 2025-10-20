Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
Власти увеличили суточный лимит продажи бензина в Крыму
В Республике Крым увеличили суточный лимит на продажу бензина до тридцати литров на одну машину.
Суточный лимит на отпуск бензина в Крыму увеличен до тридцати литров на одну машину, об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Гоцанюк отметил: «Увеличен суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину». По его словам, также увеличено количество автозаправочных станций, на которых доступна свободная продажа топлива. Если 19 октября таких АЗС было девяносто три, то с 20 октября их число достигло 130.
Гоцанюк подчеркнул, что свободная реализация топлива теперь осуществляется на 130 автозаправочных станциях Республики Крым. Он призвал жителей региона обращаться за актуальной информацией по заправкам и лимитам на официальные ресурсы правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма и представители крупнейших заправочных сетей договорились о временной фиксации цен на топливо на месяц. Стоимость дизельного топлива зафиксирована на уровне не выше 75 рублей за литр. Цена бензина марки АИ-92 установлена не выше 70 рублей за литр. Лимит для бензина АИ-95 составляет не выше 76 рублей за литр. Цена АИ-95 Премиум ограничена на уровне не выше 80 рублей за литр. Решение принято на период 30 дней.