Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.0 комментариев
Дело об «автопере» Байдена закрыли за отсутствием состава преступления
Федеральные прокуроры США прекратили расследование об автопере Байдена
Уголовное производство о применении Джо Байденом автоматического устройства для подписания актов о помиловании прекращено в США из-за отсутствия правовых оснований, сообщает канал CBS.
Федеральные прокуроры решили остановить уголовное разбирательство касательно применения экс-президентом Джо Байденом специального устройства для визирования бумаг, сообщает телеканал CBS.
«Федеральные прокуроры прекращают уголовное расследование по делу о незаконном использовании бывшим президентом Джо Байденом и его помощниками автоматического устройства для подписания помилований», – говорится в публикации.
По сведениям инсайдеров, производство свернули, так как следователи не обнаружили весомых юридических причин для дальнейших действий, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об аннулировании всех подписанных автопером документов. Комитет по надзору Палаты представителей признал недействительными указы Джо Байдена о помилованиях.
Сам бывший глава Белого дома назвал нелепыми подозрения в сговоре подчиненных.