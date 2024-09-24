Дональд Трамп на митинге в Индиане, Пенсильвания, заявил, что Владимир Зеленский, президент Украины, стремится к победе демократов на предстоящих выборах в США. Трамп подчеркнул, что считает Зеленского «величайшим продавцом» в стране, сообщает The Washington Post. По словам Трампа, каждый визит Зеленского в США завершается тем, что Украина получает значительную финансовую поддержку, достигающую 60 млрд долларов.

«Я думаю, что Зеленский является величайшим продавцом в стране. За каждый свой визит в США он увозит 60 млрд долларов», – заявил Трамп.



Американские СМИ указывают, что победа Трампа на выборах может привести к серьезным изменениям во внешней политике США в отношении войны на Украине. В частности, обсуждалось, что Трамп заявлял о возможности прекращения войны путем давления на Украину с целью уступки части своих территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине. Между тем Дональд Трамп-младший осудил критику украинского президента в адрес своего отца, напомнив о значительных финансах, полученных Украиной от США.