Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.5 комментариев
Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, отметив его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки.
Дональд Трамп на митинге в Индиане, Пенсильвания, заявил, что Владимир Зеленский, президент Украины, стремится к победе демократов на предстоящих выборах в США. Трамп подчеркнул, что считает Зеленского «величайшим продавцом» в стране, сообщает The Washington Post. По словам Трампа, каждый визит Зеленского в США завершается тем, что Украина получает значительную финансовую поддержку, достигающую 60 млрд долларов.
«Я думаю, что Зеленский является величайшим продавцом в стране. За каждый свой визит в США он увозит 60 млрд долларов», – заявил Трамп.
Американские СМИ указывают, что победа Трампа на выборах может привести к серьезным изменениям во внешней политике США в отношении войны на Украине. В частности, обсуждалось, что Трамп заявлял о возможности прекращения войны путем давления на Украину с целью уступки части своих территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине. Между тем Дональд Трамп-младший осудил критику украинского президента в адрес своего отца, напомнив о значительных финансах, полученных Украиной от США.