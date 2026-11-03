Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.9 комментариев
Удар США по иранскому острову Кешм назвали оборонительным
Журналистка Гриффин: США атаковали остров Кешм в ответ на обстрел самолета
Американские военные нанесли удар по расположенному на юге Ирана острову Кешм в оборонительных целях, сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер.
«Источники подчеркивают, что это не эскалация», – заявила Мейер в X.
По ее словам, произошедшее является продолжением ударов, которые наносились на протяжении последних шести месяцев.
Удар стал ответом на обстрел американского самолета со стороны Ирана в понедельник, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в X. Она также отметила, что это не является началом новых масштабных атак со стороны Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм.
В воскресенье Иран направил Международной морской организации при ООН документы с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам.