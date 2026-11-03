Удар США по иранскому острову Кешм назвали оборонительным

Журналистка Гриффин: США атаковали остров Кешм в ответ на обстрел самолета

Tекст: Антон Антонов

«Источники подчеркивают, что это не эскалация», – заявила Мейер в X.

По ее словам, произошедшее является продолжением ударов, которые наносились на протяжении последних шести месяцев.

Удар стал ответом на обстрел американского самолета со стороны Ирана в понедельник, сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в X. Она также отметила, что это не является началом новых масштабных атак со стороны Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм.

В воскресенье Иран направил Международной морской организации при ООН документы с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам.