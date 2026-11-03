Глава департамента МИД Биричевский: Санкции не заставят Россия прекратить СВО

Tекст: Антон Антонов

«Если задумка адептов нового закона была оказать желаемое для них влияние на урегулирование вокруг Украины, то этого не произойдет. Все уже не раз могли убедиться, что нашу позицию никакие нелегитимные ограничительные меры, принятые в обход Устава ООН, не изменят», – сказал Биричевский в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, попытки добиться от России завершения специальной военной операции без учета принципиальных требований Москвы, а также принудить страну к сворачиванию сотрудничества с «мировым большинством», строящегося на уважении, равенстве и взаимной выгоде, заведомо обречены на неудачу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский заявил о малой вероятности отмены Западом антироссийских санкций даже при прогрессе по Украине.

В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил приверженность России политическому решению конфликта на Украине, но подчеркнул готовность добиваться целей военным путем.