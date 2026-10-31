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    31 октября 2026, 09:44 • Экономика

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности

    Европу ждет газовая агония образца пятилетней давности
    @ JP Black/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европу ждет почти копия газового кризиса пятилетней давности с теми же историческими пиками цен и аналогичными последствиями для промышленности и экономики. Стоимость газа в ЕС уже выросла до неподъемных 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Однако это еще может оказаться сказкой. Потому что зимой возможны все 2,5 тыс. долларов. Такой прогноз сделал глава Газпрома Алексей Миллер.

    Стоимость газа в Европе может вырасти до новых максимумов и в холода достичь 2,5 тыс. долларов. Такое заявление сделал председатель правления Газпрома Алексей Миллер. Он напомнил, что западные эксперты прогнозировали 1,2 тыс. долларов в пик зимнего потребления, однако этот уровень пробит значительно раньше.

    Миллер связал возможный дальнейший рост цен с недостаточным заполнением подземных хранилищ газа. В Европе зафиксировали несколько исторических антирекордов по запасам, в частности, в Германии хранилища заполнены лишь на 61,6% на 23 октября. На начало третьей декады октября ПХГ во всей Европы были заполнены на 75% при привычной цели 90% к 1 ноября.

    Усугубляет ситуацию и сам Брюссель, который в разгар зимы – с 1 января 2027 года – решил полностью отказаться от российского СПГ. Поэтому цены на газ в ЕС легко могут в моменте доходить до 2,5 тыс. долларов этой зимой, тем более, что пять лет назад, в прошлый кризис, бывало и больше.

    «Полностью согласен, что есть предпосылки к такому росту цен. Он не обязательно произойдет, но вполне возможен. Например, в декабре 2021 года мы наблюдали рост котировок в Европейском Союзе до 2 тыс. долларов за тысячу кубических метров на фоне разгоравшегося энергетического кризиса, который охватил Европу, Азию, Соединенные Штаты, то есть большую часть планеты. И есть большие шансы, что события второй половины 2021 года повторятся», – говорит замдиректора МИЭП МГИМО, главный редактор портала «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

    «2500 долларов – это правдоподобный сценарий для кратковременных пиков в холодный январь-февраль, но не базовый прогноз для средней цены зимы.

    Фьючерс TTF 28 октября впервые с 2022 года превысил 100 евро за МВт ч, это около 1150–1200 долларов за тысячу кубометров. До 2500 нужен рост еще примерно вдвое. Для сравнения: в 2022 году пик был еще выше – 3500 долларов», – говорит Сергей Клисенко, управляющий директор рейтинговой службы НРА.

    Кризис этой зимой имеет много схожего с произошедшим в 2021-2022 годах. «Первая общая черта – это низкая заполненность ПХГ перед зимой. Вторая – зависимость от спотового СПГ и ценовая война с Азией, внешний шок предложения, на который ЕС мало может повлиять. В-третьих, одновременно с газовым кризисом наблюдается рост цен на нефть и топливо», – говорит Клисенко.

    «Общее между кризисами – это их характер, а именно дефицит. Можно, конечно, удивиться: откуда появился дефицит тогда, если были поставки из Российской Федерации? Дефицит взялся из-за неравномерности поставок и ограниченного доступа части ЕС к трубопроводным поставкам из России, а также из-за системы ценообразования в Европе», – поясняет Фролов. Сейчас дефицит обеспечен блокировкой Ормузского пролива и остановкой поставкой поставок СПГ из Катара.

    Негативные последствия для промышленности от нового кризиса будут схожи с прошлыми. Тогда большая часть предприятий просто остановилась, потому что такие цены на газ делают товар полностью неконкурентным.

    «На долю промышленности приходится не менее четверти всего спроса на газ. И в абсолютных значениях этот показатель существенно просел.

    Спрос на газ в ЕС в годовом выражении сократился примерно на 85 млрд кубических метров, а если считать с Великобританией, то на 100 млрд кубометров относительно показателей 2021 года.

    Индекс промышленного производства, например, в Германии просел на 8 процентных пунктов в сравнении с 2021 годом. Восстановление промышленности на данный момент не наблюдается и предпосылок для него практически нет», – говорит Фролов.

    Страдают в первую очередь энергоемкие отрасли – металлургия, химия, производство стройматериалов и бумаги. Производство химии в ЕС до сих пор заметно ниже уровня 2021 года, а газ в ЕС в январе–июле 2026 года был в 3,6 раза дороже, чем в США, указывает Клисенко.

    «Сейчас промышленность будет испытывать те же проблемы, что и пять лет назад: ей придется сокращать спрос. Часть предприятий приостановит работу. Но самое главное, что инвестиционная активность крупных игроков будет отворачиваться от ЕС. Многие крупные компании активно инвестировали в производства в КНР и до кризиса. Это, к примеру, BASF и Volkswagen», – отмечает Фролов.

    «В Европе закрывают старые мощности, а новые инвестиции направляют туда, где газ дешевле. Главный бенефициар – США. Азия на этот раз хуже подходит для переноса производств: она тоже лишилась катарского СПГ. Исключение – Китай с его углем и трубопроводным газом. Инвестиции в новые химические мощности в Европе резко сократились и новый ценовой скачок это закрепит», – считает Клисенко.

    Рост цен на энергоносители в опте в сентябре составил почти 19%. Значит, основной инфляционный эффект нынешнего скачка цен на энергоносители произойдет весной 2027 года, говорит эксперт.

    Может ли Европа как-то исправить и сгладить разгоревшийся кризис? Она не может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке, не может приказать погоде быть более теплой этой зимой без сильных морозов. И заполнить хранилища побольше уже тоже не может – закачка прекращена. И все-таки кое-что ЕС мог бы сделать для своих граждан – как минимум отказаться от эмбарго на российский СПГ в самый разгар отопительного сезона. Однако эксперты в это не сильно верят. «Высокие цены не касаются людей, принимающих решения. Поэтому шансов, что какие-то запреты в отношении российского газа будут отменены, невероятно малы», – полагает Фролов.

    «Полная отмена маловероятна, частичные послабления возможны. Запрет закреплен дважды: регламент принят квалифицированным большинством, плюс запрет входит в 19-й санкционный пакет, и его смягчение сверх аварийной оговорки требует согласия всех 27 стран. В действительности мы можем обсуждать только возможную приостановку запрета на четыре недели, если дефицит приведет к нарушению доступа к энергоресурсам в масштабе отдельных стран ЕС или всего Евросоюза», – заключает Клисенко.

    «Если экспорт из Катара не нормализуется, а зима окажется достаточно холодной, то отказываться от российского СПГ прямо этой зимой было бы крайне не разумно, и мы не исключаем сдвига запрета вправо. Кроме того, совокупность имеющихся на газовом рынке ЕС проблем будет способствовать повышенному уровню поставок по ведущей в Европу ветке «Турецкого потока», – считает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

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