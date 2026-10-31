Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.4 комментария
Российский дрон «Герань-4» уничтожил радиолокационную станцию ВСУ
Российский дрон «Герань-4» уничтожил станцию ВСУ в Запорожской области
Расчет российского беспилотника «Герань-4 сикер» центра «Рубикон» успешно поразил радиолокационную станцию украинских войск П-18 «Малахит» в Запорожской области.
Российские военные ликвидировали украинскую радиолокационную станцию П-18 «Малахит» в Запорожской области. Успешную боевую задачу выполнил расчет беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» центра «Рубикон», сообщает Минобороны.
Точный удар по технике противника был нанесен в районе населенного пункта Надия. В военном ведомстве назвали эту атаку «ослепительной».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и опорные пункты украинской армии в Запорожской области.
Ранее Воздушно-космические силы России нанесли серию точных ударов по местам сосредоточения живой силы и военной техники противника в регионе.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о целенаправленном ударе украинских войск по зданию центральной районной больницы в поселке Розовка.