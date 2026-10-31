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В аэропортах Домодедово и Шереметьево ввели ограничения на полеты
В московских аэропортах Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов.
В столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
Отмечается, что в расписании рейсов возможны корректировки. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе на фоне задержки 99 рейсов.
В тот же день московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию с профильными органами. Из-за введенных ограничений по безопасности следовавшие в Москву самолеты направили на запасные аэродромы.