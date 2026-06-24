Мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры

Tекст: Алексей Дегтярёв

Останки нашли в квартире жилого дома на улице Знаменской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемым оказался брат убитой.

По данным московской прокуратуры, задержанный мужчина 1970 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что нанес сестре смертельные ножевые ранения во время бытовой ссоры, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.