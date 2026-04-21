ФСБ пресекла работу пособников украинских колл-центров под Ярославлем

Tекст: Алексей Дегтярёв

ФСБ и МВД в Ярославской области пресекли работу трех межрегиональных преступных групп, которые содействовали украинским колл-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Деньги, которые мошенники вымогали у россиян, использовали в интересах ВСУ.

Во время обысков у фигурантов изъяли четыре сим-бокса и более 2 тыс. сим-карт. Выяснилось, что это оборудование применялось не только для хищений, но и для координации террористической деятельности на территории страны в условиях спецоперации.

Сейчас возбуждены три уголовных дела о незаконном использовании телефонных станций, подозреваемые арестованы. Следствие собирает доказательства для переквалификации обвинений на статьи о государственной измене и терроризме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали 19 организаторов работы сим-боксов в двенадцати регионах страны.