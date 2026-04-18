ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, говорится в сообщении в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 568 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 370 беспилотников, 656 ЗРК, 28 950 танков и других бронемашин, 1 703 боевые машины РСЗО, 34 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 669 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ВС России за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

Ранее ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины.