Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Дмитриев предсказал крах новых западных мифов после скандала с биолабораториями
Дмитриев прокомментировал данные разведки США о 40 биолабораториях на Украине
Рассекречивание данных о 40 американских военных биолабораториях на территории Украины вызвало закономерные вопросы о неизбежном разоблачении других глобальных мифов Вашингтона, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на обнародование данных о секретных объектах США на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне американская национальная разведка рассекретила документы, подтверждающие строительство 40 военных лабораторий при поддержке Вашингтона.
Выяснилось, что администрация президента Джо Байдена скрывала информацию о существовании этих заграничных учреждений. Подобная деятельность велась несмотря на серьезную угрозу катастрофических глобальных последствий.
«Россия была права насчет биолабораторий Обамы/Байдена... Какие еще ложные нарративы и возражения глубинного государства и традиционных СМИ скоро развалятся?» – задался вопросом спецпредставитель президента в соцсети.
Ранее чиновник уже отмечал, что публикация этих материалов полностью подтверждает изначальную правоту Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, офис главы нацразведки США сообщил о многолетнем сокрытии финансирования более 120 зарубежных биологических объектов.
Обнародованный документ подтвердил изучение опаснейших вирусов в построенных на средства Пентагона украинских лабораториях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту многочисленных заявлений Москвы по этой теме.