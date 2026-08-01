Как Украина терроризирует Ближний Восток

Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.