Олег Хавич
Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла
Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.
Андрей Медведев
Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры
Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.
Иван Иванюшкин
Мировая трансплантология родилась в России
110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.