  • Новость часаМинобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    1 августа 2026, 11:57 • Видео

    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Грузия обыграла Россию в Океании из-за неявки противника

    Самая маленькая в мире республика – Науру – сменила название и отменила свое решение 17-летней давности о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами по примеру России. Грузия празднует. Но слишком поздно. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

    • Медовый Спас 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 14 августа

      Медовый Спас в 2026 году православные верующие отметят в пятницу, 14 августа. В этот день в церковном календаре вспоминают Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня и Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, а в народной традиции праздник называют Медовым Спасом; с этой же даты начинается Успенский пост. Собрали красивые открытки, картинки и поздравления с Медовым Спасом 2026 года, а также коротко рассказываем, что означает праздник, что освящают в храме и какие традиции связаны с 14 августа.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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