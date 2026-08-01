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Российский боец сообщил о превращении Херсона в полигон для дронов ВСУ
Боец ВС России: Украина превратила Херсон в полигон для дронов
Вооруженные силы Украины сделали Херсон полигоном для проверки беспилотных технологий, рассказал старший оператор разведывательного дрона «Орлан-10» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Скиталец.
«Херсон, можно сказать, превратили в большой полигон для проверки новых беспилотных систем. <…> Они постоянно испытывают новые системы прежде, чем отправить [их на другие направления]», – цитирует ТАСС военнослужащего. По его словам, уничтожение вражеских дронов и анализ их тактики позволяют российским бойцам получать ценный опыт.
Многоэтажная застройка и выгодное расположение на возвышенности делают город удобным местом для тренировок украинских операторов. Берег, который контролирует противник, выше левобережья Днепра на 20-40 метров, однако это преимущество не приносит ВСУ значительных успехов.
Украинское командование перебрасывает в Херсон подразделения БПЛА с других направлений. Как отметил Скиталец, из-за высоких потерь противнику необходимо постоянно обучать новых людей.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные оборудовали в Херсоне масштабную площадку для базирования операторов дронов.
В прошлом году противник переоборудовал городские многоэтажные дома под пункты управления беспилотниками.
Сальдо заявил об усилении атак на область за счет поставок новых европейских аппаратов.