Боец ВС России: Украина превратила Херсон в полигон для дронов

Tекст: Валерия Городецкая

«Херсон, можно сказать, превратили в большой полигон для проверки новых беспилотных систем. <…> Они постоянно испытывают новые системы прежде, чем отправить [их на другие направления]», – цитирует ТАСС военнослужащего. По его словам, уничтожение вражеских дронов и анализ их тактики позволяют российским бойцам получать ценный опыт.

Многоэтажная застройка и выгодное расположение на возвышенности делают город удобным местом для тренировок украинских операторов. Берег, который контролирует противник, выше левобережья Днепра на 20-40 метров, однако это преимущество не приносит ВСУ значительных успехов.

Украинское командование перебрасывает в Херсон подразделения БПЛА с других направлений. Как отметил Скиталец, из-за высоких потерь противнику необходимо постоянно обучать новых людей.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные оборудовали в Херсоне масштабную площадку для базирования операторов дронов.

В прошлом году противник переоборудовал городские многоэтажные дома под пункты управления беспилотниками.

Сальдо заявил об усилении атак на область за счет поставок новых европейских аппаратов.