Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского
Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заметил, что встреча двух политиков – Владимира Путина и Владимира Зеленского – была бы отличным шагом на пути к разрешению конфликта, он также выразил надежду на их способность сделать шаги на встречу друг другу.
«Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, который признался, что раз обсуждениям вероятности такой встречи.
Американский президент добавил, что ожидает от российской и украинской сторон готовности к диалогу и уступкам.
«Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия <...> Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают», – сказал он.
Ранее 4 июня глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал письмо с предложением к президенту России организовать саммит в третьем государстве, упомянув Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским для фиксации окончательных договоренностей. Российский лидер назвал условие подписания документов по урегулированию на Украине. Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России.