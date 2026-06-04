Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, который признался, что раз обсуждениям вероятности такой встречи.

Американский президент добавил, что ожидает от российской и украинской сторон готовности к диалогу и уступкам.

«Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия <...> Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают», – сказал он.

Ранее 4 июня глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал письмо с предложением к президенту России организовать саммит в третьем государстве, упомянув Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским для фиксации окончательных договоренностей. Российский лидер назвал условие подписания документов по урегулированию на Украине. Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России.