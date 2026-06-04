Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин назвал условие подписания документов по урегулированию на Украине
Возможные договоренности между Москвой и Киевом будут иметь историческое значение, поэтому вопрос полномочий подписантов имеет принципиальное значение, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.
«Любая сторона в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого преувеличения с точки зрения России и Украины – это исторические документы, с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции – Основного закона стороны-партнера, в данном случае Украины», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
«Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», – отметил Путин.
Месяцем ранее Путин допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским для фиксации окончательных договоренностей.