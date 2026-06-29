Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

Газпром создает новый более доходный бизнес Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности Перейти в раздел

Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности Перейти в раздел

В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США Появляются новые идеи того, как можно бороться с самым грозным на сегодняшний день инструментом ведения морской войны – авианосными ударными группами (АУГ) ВМС США. Почему американские авианосцы по-прежнему являются крайне сложной целью для поражения и что считают возможным в перспективе противопоставить им в структурах российского ВПК? Подробности Перейти в раздел

Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе Новая военная структура создается в Японии – военно-воздушные силы станут аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

Зачем Зеленскому война с Белоруссией Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

Китай и Индия примирились. Чья заслуга? Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно? Перейти в раздел