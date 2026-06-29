Сергей Худиев
Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос
Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.
Антон Крылов
ИИ поможет в борьбе с русофобией
Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.
Глеб Простаков
Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира
Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.