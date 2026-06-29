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    29 июня 2026, 18:34 • Справки

    Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

    Межевание земельного участка в 2026 году: как сделать, цена и новые правила

    Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    Нужно ли делать межевание в 2026 году

    С 1 марта 2025 года для ряда регистрационных действий с земельными участками отсутствие сведений о границах может стать основанием для приостановления регистрационных действий. Законодательные изменения, вступившие в силу весной 2025 года, сделали наличие уточненных границ важным условием для многих операций с землей. Если вы планируете продать участок, подарить его, передать в аренду или совершить иные регистрационные действия, отсутствие уточненных границ может осложнить оформление.

    Если сведения о границах уже внесены в ЕГРН, повторное межевание обычно не требуется. Однако в отдельных случаях границы могут уточняться повторно – например, при разделе участка, исправлении реестровой ошибки или возникновении спора.

    Бывают ситуации, когда межевание не требуется. Например, если вы не планируете совершать сделки с участком или менять его характеристики, срочной необходимости в межевании может не быть. Но как только возникает необходимость совершить сделку или оформить капитальное строение, без межевания, скорее всего, не обойтись.

    Отдельно стоит рассмотреть ситуацию с СНТ. Если на территории садоводческого товарищества проводились комплексные кадастровые работы и сведения о границах вашего участка уже внесены в ЕГРН, индивидуальное межевание обычно не требуется. Однако стоит дополнительно проверить, внесены ли сведения о границах именно вашего участка в реестр.

    Как проверить, есть ли у вас межевание

    Прежде чем нанимать специалиста и тратить деньги, стоит выяснить, не проводилось ли межевание раньше. Есть несколько простых способов это сделать.

    Самый быстрый вариант – публичная кадастровая карта на сайте Росреестра. Введите кадастровый номер или адрес участка и посмотрите, как он отображается. Если границы показаны четкими линиями и участок выделен на карте – межевание проводилось. Если вы видите только схематичное обозначение без привязки к координатам или вовсе ничего, кроме точки на карте, – границы не установлены.

    Более надежный способ – заказать выписку из ЕГРН. Это официальный документ, который можно получить через МФЦ или онлайн. В разделе «Особые отметки» будет прямо указано, установлены ли границы. Если там стоит пометка «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства» – значит, межевания не было.

    Также стоит заглянуть в старые документы на участок. В свидетельстве о праве собственности, кадастровом паспорте или договоре купли-продажи иногда содержится информация о наличии межевого плана. Если участок получен от администрации, архивные схемы землеустройства могут храниться в местной администрации.

    В каких случаях без межевания не обойтись

    Законодательство и практика кадастрового учета выделяют ситуации, в которых проведение межевания необходимо для оформления прав и регистрационных действий.

    Продажа или дарение. При совершении сделок с земельным участком отсутствие сведений о границах может привести к приостановлению регистрационных действий.

    Раздел или объединение участков. Если вы решили разделить большой участок между детьми или, наоборот, объединить два соседних в один, сначала нужно провести межевание. Координаты новых участков должны быть четко зафиксированы.

    Выдел доли из общей собственности. Ситуация, знакомая многим наследникам: участок принадлежит нескольким людям, и один из них хочет получить свою часть в натуре. Без межевания это невозможно.

    Строительство и регистрация дома. Прежде чем поставить на кадастровый учет жилой дом или другое капитальное строение, необходимо убедиться, что оно находится в границах вашего участка. Если сведения о границах отсутствуют, при осуществлении кадастрового учета и регистрации объекта могут возникнуть дополнительные сложности или основания для приостановления процедуры.

    Споры с соседями. Если между вами и владельцами смежных участков возникли разногласия по поводу того, где проходит межа, единственный способ их разрешить – обратиться к кадастровому инженеру и провести межевание с согласованием границ.

    Когда можно не торопиться с межеванием

    Бывают случаи, когда межевание можно отложить. Например, если участок уже стоит на кадастровом учете с уточненными границами – никаких дополнительных действий не требуется.

    Если вы не планируете продавать, дарить, закладывать или делить землю, а также не собираетесь строить дом и регистрировать его, срочной необходимости в межевании может не быть.

    Однако даже в этой ситуации есть нюанс: отсутствие официальных границ может создать сложности при возникновении спора. Например, сосед решит перенести забор и захватить часть вашей земли. Если границы не зафиксированы в ЕГРН, доказать свою правоту будет сложно, а судебное разбирательство может затянуться на годы.

    Даже если закон прямо не требует проведения межевания, заранее уточненные границы участка могут помочь избежать сложностей в будущем. Процедура занимает время и требует согласования с соседями – лучше сделать это спокойно, чем перед сделкой.

    Сколько стоит межевание в 2026 году

    Единого тарифа на межевание не существует – цены устанавливают сами кадастровые инженеры. В среднем стоимость межевания для физических лиц обычно составляет от 10 до 30 тысяч рублей, однако цена зависит от ряда факторов:

    • региона и удаленности участка от города;

    • площади и конфигурации участка (чем сложнее, тем дороже);

    • срочности выполнения;

    • необходимости согласования границ с соседями;

    • наличия ошибок в кадастровых документах.

    В эту сумму обычно входят выезд инженера, геодезические работы, подготовка межевого плана и подача документов. Дополнительные расходы могут возникнуть при получении выписок из ЕГРН или совершении сопутствующих регистрационных действий.

    Для снижения расходов можно объединиться с соседями и заказать работы одновременно для нескольких участков – многие компании делают скидку на коллективные заявки.

    Сколько времени занимает процедура

    Межевание – небыстрый процесс. На практике процедура обычно занимает от 1 до 2 месяцев. На что уходит время:

    • выезд и замеры занимают 1-2 дня;

    • подготовка документов – несколько дней;

    • уведомление соседей и ожидание их ответа – законные 30 дней (это обязательный этап, который нельзя обойти);

    • подача документов в Росреестр – несколько рабочих дней.

    В стандартной ситуации срок регистрации через Росреестр составляет несколько рабочих дней, а при подаче через МФЦ может быть больше.

    Если возникают сложности – например, спор с соседями, ошибки в документах или необходимость судебного разбирательства, – сроки могут растянуться до 3 месяцев и более.

    Как проходит межевание: пошаговая инструкция

    Процесс межевания состоит из нескольких этапов. Если знать последовательность действий, процедура пройдет гладко и без неожиданностей.

    Шаг 1. Поиск кадастрового инженера

    Это ключевой этап, от которого зависит весь результат. Кадастровый инженер должен иметь действующий аттестат – это обязательное требование. Проверить специалиста можно в официальном реестре на сайте Росреестра.

    На что еще обратить внимание: опыт работы, отзывы других клиентов, наличие современного геодезического оборудования. Эти детали лучше уточнить до подписания договора. Желательно, чтобы договор содержал перечень работ, сроки выполнения и порядок передачи результатов.

    Шаг 2. Сбор документов

    Для межевания понадобятся:

    • паспорт собственника (если действуете через представителя – нотариально заверенная доверенность);

    • выписка из ЕГРН на участок;

    • документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, свидетельство о праве, решение суда и т. п.);

    • если участок в долевой собственности – согласие всех владельцев.

    Чем полнее пакет документов, тем быстрее пройдет процедура. Недостающие бумаги – самая частая причина задержек.

    Шаг 3. Выезд инженера и замеры

    Кадастровый инженер приезжает на участок, проводит геодезическую съемку и определяет координаты поворотных точек. На этом этапе важно присутствовать собственнику или его представителю, чтобы сразу решать возникающие вопросы.

    Шаг 4. Согласование границ с соседями

    Самый деликатный этап. Если у вашего участка есть смежные владельцы, их нужно уведомить о предстоящем межевании и согласовать границы. Закон отводит на это 30 дней – именно столько ждут ответа от соседей.

    Местоположение границ считается согласованным, если все заинтересованные лица поставили подписи в акте согласования. Если заинтересованное лицо было уведомлено надлежащим образом, но не представило возражений в установленный срок, границы могут быть согласованы в порядке, предусмотренном законодательством. Однако это может привести к судебным разбирательствам в будущем, поэтому лучше добиться добровольного согласия.

    Если сосед возражает, спор придется решать в суде. Это значительно удлиняет и удорожает процедуру, но без этого иногда не обойтись.

    Шаг 5. Подготовка межевого плана

    После замеров и согласований инженер готовит межевой план. Это документ, в котором содержатся все координаты участка, схема расположения, результаты измерений и акт согласования. Межевой план подписывается электронной подписью инженера и передается собственнику.

    Шаг 6. Подача документов в Росреестр

    Готовый межевой план вместе с заявлением подается в Росреестр. Сделать это можно через МФЦ, портал «Госуслуги» или напрямую на сайте ведомства.

    Срок регистрации составляет 5 рабочих дней при подаче через Росреестр и 7 дней через МФЦ. Если вы подаете одновременно на учет и регистрацию, срок увеличивается до 10-12 рабочих дней.

    Шаг 7. Проверка результата

    Когда процедура завершена, закажите свежую выписку из ЕГРН и проверьте, появились ли в ней координаты вашего участка. Также посмотрите публичную кадастровую карту – границы должны отображаться корректно.

    Можно ли провести межевание бесплатно

    Возможность сделать межевание бесплатно существует, но это скорее исключение, чем правило. Речь идет о комплексных кадастровых работах (ККР), которые проводятся по инициативе муниципальных властей за счет бюджета.

    В рамках таких работ уточняются границы всех участков в пределах определенного кадастрового квартала. Комплексные кадастровые работы могут проводиться в рамках государственных и муниципальных программ, включая мероприятия, связанные с развитием Национальной системы пространственных данных (НСПД). Если ваш участок попал в зону ККР, вы получите официальное уведомление и сможете провести межевание бесплатно.

    Однако массового характера эта практика не носит – в большинстве случаев собственникам приходится оплачивать услуги из своего кармана.

    Продажа участка без межевания: что говорит закон

    С 1 марта 2025 года продать участок, границы которого не установлены, может оказаться затруднительным. Отсутствие сведений о границах участка может стать основанием для приостановления регистрационных действий в Росреестре. Это касается не только купли-продажи, но и иных регистрационных действий, связанных с земельным участком.

    Единственное исключение – так называемая «дачная амнистия». До 1 марта 2026 года можно поставить участок на кадастровый учет в упрощенном порядке, если нет споров с соседями. Однако для последующей продажи или дарения межевание, скорее всего, потребуется.

    При рассмотрении заявок на ипотеку или кредит под залог земельного участка некоторые банки могут учитывать наличие уточненных границ.

    Споры с соседями: как их избежать и что делать

    Споры о границах – одна из самых частых причин судебных разбирательств в сфере земельных отношений. Как минимизировать риски?

    До межевания: постарайтесь договориться с соседями заранее. Объясните, что процедура проводится для вашей общей пользы – четкие границы исключат любые недоразумения в будущем. Если есть старые заборы, столбы или другие ориентиры, которые существуют много лет, используйте их как основу для согласования.

    Во время межевания: уведомите всех смежных владельцев официально. Закон требует этого, и если вы пропустите кого-то из соседей, результаты межевания могут быть оспорены.

    Если спор возник: сначала попробуйте решить вопрос мирно. Возможно, ошибка в старой кадастровой информации или в документах – тогда ее можно исправить без суда. Если договориться не получается, придется обращаться в суд.

    При рассмотрении спора суд оценивает документы, результаты кадастровых работ и иные доказательства, подтверждающие фактическое использование участка. В судебный процесс могут быть привлечены собственники смежных участков, кадастровый инженер и другие заинтересованные лица.

    Разногласия по границам участка или нарушения порядка согласования могут стать основанием для приостановления кадастрового учета либо привести к дополнительным спорам.

    Типичные ошибки при межевании

    Ошибка 1. Выбор непроверенного специалиста.

    Слишком низкая цена – повод насторожиться. Проверяйте аттестат, опыт, отзывы. Специалист с недостаточной квалификацией может допустить ошибку в замерах, и исправлять ее придется за свой счет.

    Ошибка 2. Игнорирование уведомления соседей.

    Некоторые собственники пытаются провести межевание без согласования с соседями. Если сосед узнает о процедуре постфактум, он может подать в суд, и результаты межевания могут быть отменены.

    Ошибка 3. Невнимательность к документам.

    Несоответствие в правоустанавливающих документах – неправильная площадь, неверный кадастровый номер, опечатка в фамилии – может стать причиной отказа. Проверяйте все бумаги до начала процедуры.

    Ошибка 4. Игнорирование старых данных.

    Если у вас есть старый кадастровый паспорт или межевой план, передайте их инженеру. Это поможет избежать противоречий с ранее проведенными измерениями.

    Ошибка 5. Отсутствие проверки результата.

    Когда Росреестр внесет изменения, обязательно закажите свежую выписку и убедитесь, что все данные корректны. Иногда происходят технические сбои, и ошибку проще исправить сразу, чем через год.

    Практический совет

    Перед заказом межевания проверьте кадастрового инженера в официальном реестре Росреестра, уточните стоимость работ и перечень услуг, которые входят в договор. Обратите внимание на оборудование специалиста – современная геодезическая техника дает более точные результаты. В договоре желательно подробно указать перечень работ, сроки выполнения и порядок устранения возможных ошибок.

    Главное о межевании земельного участка в 2026 году

    • отсутствие сведений о границах может стать препятствием для отдельных регистрационных действий;

    • проверить наличие межевания можно через выписку ЕГРН или кадастровую карту;

    • процедуру проводит только кадастровый инженер с действующим аттестатом;

    • стоимость обычно зависит от региона и сложности работ;

    • при спорах с соседями процесс может занять больше времени.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли продать участок без межевания?

    С 1 марта 2025 года отсутствие сведений о границах участка может стать основанием для приостановления регистрационных действий в Росреестре.

    Кто имеет право проводить межевание?

    Кадастровые работы вправе выполнять кадастровый инженер, сведения о котором включены в государственный реестр. Самостоятельно это сделать нельзя.

    Где проверить границы своего участка?

    Через выписку из ЕГРН или публичную кадастровую карту на сайте Росреестра.

    Можно ли оспорить результаты межевания?

    Да. Сначала попробуйте договориться с соседями. Если не получится – обращайтесь в суд.

    Нужно ли межевание в СНТ?

    Если границы вашего участка уже внесены в ЕГРН, повторная процедура не требуется. Если нет – необходимо проверить, не проводились ли комплексные кадастровые работы на территории товарищества.

    Сколько времени занимает межевание?

    В стандартной ситуации – от 1 до 2 месяцев. При спорах с соседями сроки могут увеличиться до 3 месяцев.

    Что такое комплексные кадастровые работы?

    Это межевание целого кадастрового квартала, которое проводится за счет бюджета по инициативе муниципальных властей – для собственников бесплатно.

    Источники

    1. Земельный кодекс РФ.

    2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

    3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», включая положения статьи 39 о согласовании местоположения границ.

    4. Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    5. Приказ Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921.

    6. Официальные разъяснения Росреестра.

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