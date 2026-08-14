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ВС России выявили полевые склады ВСУ по точкам выгрузки
Российские подразделения успешно определяют местоположение полевых складов украинской армии благодаря тщательному отслеживанию логистических путей и мест разгрузки техники, заявил командир подразделения беспилотных систем с позывным Корд.
Командир подразделения беспилотных систем с позывным Корд рассказал, что воздушная разведка позволяет фиксировать логистические пути и места выгрузки, передает РИА «Новости».
«До того, как вывести из строя средства доставки, наша разведка определяет места и точки выгрузки. Это позволяет определить район расположения ВСУ, ликвидировать не только технику, точку выгрузки, но и полевые пункты хранения», – пояснил Корд.
Координаты обнаруженных целей оперативно передаются командованию и расчетам ударных дронов. Затем по объектам наносят удары FPV-дроны, коптеры со сбрасываемыми боеприпасами и артиллерия. Дежурство на маршрутах снабжения ведется круглосуточно.
Уничтожаются различные средства доставки, включая наземные роботизированные платформы и автомобили. С начала августа бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали в Харьковской области более 30 мест хранения провианта, боеприпасов и горючего.
Ранее расчеты беспилотников группировки «Север» ликвидировали более 20 мест хранения боеприпасов в Харьковской области.
Днем ранее российские войска поразили склады украинской армии с беспилотниками.
В конце июля Вооруженные силы России нанесли точный удар по крупному логистическому центру противника.