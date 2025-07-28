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Во Львовской области решили снести мемориал «Вечный огонь» и советские постаменты
Власти Львовской области решили снести мемориал «Вечный огонь» и два постамента
Во Львовской области на Украине планируется демонтаж мемориала «Вечный огонь» в Дрогобыче и двух постаментов советским солдатам в селе Михайлевичи, сообщили в горсовете Дрогобыча.
Работы по демонтажу мемориала «Вечный огонь» и двух памятников советским солдатам в Львовской области проводит местное коммунальное предприятие, передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе горсовета Дрогобыча, останки, находящиеся под бетонными плитами, будут эксгумированы мемориально-поисковым центром «Доля», уполномоченным на проведение подобных раскопок.
Отмечается, что будет убран мемориал «Вечный огонь» и два советских постамента в селе Михайлевичи..
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в августе 2024 года заявлял, что на территории области уже демонтированы все советские памятники.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой предложил обменять эксгумированные с Холма Славы останки советских солдат на пленных украинских военных.
Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский назвал это предложение проявлением «абсолютной нравственной деградации».