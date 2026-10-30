Tекст: Вера Басилая

Власти Судана предоставили американской стороне свидетельства применения поступивших с Украины вооружений, передает РИА «Новости». «В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников», – сказал Салем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем заявил о задержании и ликвидации участвовавших в вооруженном конфликте украинских снайперов.

В четверг советник президента России Антон Кобяков заявил о резкой активизации украинских наемников в Африке в последние несколько лет.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.



