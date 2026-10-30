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В строящемся терминале аэропорта Дамаска произошел пожар
В строящемся втором терминале международного аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, обошлось без жертв, сообщил глава пресс-службы Управления гражданской авиации Сирии Мустафа Хейрулла.
«Пожар охватил крышу строящегося второго терминала международного аэропорта Дамаска, огонь вспыхнул из-за технических неполадок. В результате пожара терминалу нанесен материальный ущерб, обошлось без жертв», – заявил Хейрулла. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.
По словам Хейруллы, инцидент не повлиял на авиасообщение, воздушная гавань работает в обычном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде возник пожар после падения неизвестного снаряда на пассажирский терминал.
В прошлом месяце сильный пожар вспыхнул к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов.
В апреле Сирия возобновила работу международного аэропорта Дамаска.