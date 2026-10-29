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Арабская коалиция отчиталась о перехвате запущенной хуситами ракеты
Арабская коалиция перехватила запущенную хуситами баллистическую ракету
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами в направлении Восточной провинции королевства, пишет Anadoulu.
Об успешной работе систем противовоздушной обороны сообщил представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в публикации в соцсети.
В Восточной провинции и регионе Наджран управление гражданской обороны Саудовской Аравии активировало системы раннего предупреждения и оповестило население о потенциальной опасности. Вскоре ведомство объявило, что угроза миновала.
Напомним, хуситы установили контроль над столицей Йемена Саной и рядом провинций в сентябре 2014 года. Арабская коалиция поддерживает международно признанное правительство страны с марта 2015 года. Столкновения между правительственными силами и поддерживаемыми Ираном хуситами продолжаются: последние регулярно запускают баллистические ракеты и беспилотники по территории Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник йеменское мятежное движение «Ансар Алла» заявило об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
Хуситы атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об уничтожении направленных йеменскими хуситами на два региона королевства трех баллистических ракет и четырех беспилотников.