Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Пезешкиан связал удары по ядерным объектам Ирана с инспекциями МАГАТЭ
Тегеран готов к переговорам и проверкам по ядерной программе, но после визитов инспекторов МАГАТЭ иранские объекты подвергались ударам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Мы готовы к переговорам и проверкам, связанным с ядерной деятельностью страны. Однако проблема заключается в том, что после каждого визита инспекторов в Иран распознавались наши центры и ученые, после чего объекты подвергались бомбардировкам, а ученых убивали», – сказал Пезешкиан.
Глава Ирана сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.