Пезешкиан связал удары по ядерным объектам Ирана с инспекциями МАГАТЭ

Tекст: Антон Антонов

«Мы готовы к переговорам и проверкам, связанным с ядерной деятельностью страны. Однако проблема заключается в том, что после каждого визита инспекторов в Иран распознавались наши центры и ученые, после чего объекты подвергались бомбардировкам, а ученых убивали», – сказал Пезешкиан.

Глава Ирана сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.

