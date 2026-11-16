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    Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Борьба с коррупцией на Украине направлена против мира

    «Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    6 комментариев
    16 ноября 2026, 22:34 • Новости дня

    Песков: Темы трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа согласованы

    Песков сообщил о согласовании тем встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Основные темы предстоящей встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа уже согласованы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Основные темы – да. Мы не будем забегать вперед. Что-то будет импровизироваться по ходу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Отдельная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США состоится в четверг в резиденции Си Цзиньпина.

    Всего в АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в четверг в государственной резиденции лидера Китая.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Дональд Трамп поехал в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах.

    16 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

    МИД КНР подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа 19 ноября

    Пекин подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В МИД КНР подтвердили трехстороннюю встречу на высшем уровне руководителей России, КНР и США в Шэньчжэне.

    «Девятнадцатого ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – следует из сообщения представителя МИД КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности по трехсторонней встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США в Шэньчжэне.

    Reuters узнало, что Китай выступил против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящую встречу лидеров России, Китая и США одним из важнейших событий начала XXI века.

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    16 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков назвал место проведения встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в КНР

    Ушаков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет в резиденции лидера КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции лидера Китая после саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Путин, Си Цзиньпин и Трамп в четверг проведут трехстороннюю встречу в государственной резиденции китайского лидера, приуроченную к завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    По словам Ушакова, Путин примет участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, а по завершении форума в четверг у российского лидера запланировано несколько ключевых мероприятий, главным из которых станет трехсторонний саммит Россия–Китай–США. «Это мероприятие запланировано на 14:30 – трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это будет встреча в государственной резиденции Си Цзиньпина», – сказал помощник президента.

    Он добавил, что на полях саммита продолжается проработка отдельной двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа 19 ноября, при этом стороны согласовывают конкретное время, место и формат переговоров, а также не исключают дополнительных коротких контактов лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин оценила грядущую встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне как обладающую историческим и новаторским значением.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров в Шэньчжэне с акцентом на ограничение использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

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    16 ноября 2026, 12:16 • Видео
    Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

    Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

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    16 ноября 2026, 18:40 • Новости дня
    Ушаков: Никто не согласовывал с Россией вопрос о расширении формата переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что с Москвой не согласовывали расширение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, а вопрос о подключении Европы возможен лишь после получения от нее четких предложений.

    Ушаков заявил, что с Россией никто не согласовывал расширение формата трехсторонних переговоров, передает РИА «Новости». «Сейчас идет речь о проведении очередного раунда в трехстороннем формате, эти переговоры возобновились в Абу-Даби, условлено их продолжить. Дата пока не согласована, и о расширении формата кто-то говорит, но с нами это не согласовывалось», – сказал помощник президента.

    Комментируя возможное участие европейских стран в этих контактах, Ушаков уточнил, что вопрос об их подключении встанет лишь после получения от Европы ясной позиции по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва ждет «четкий сигнал» о том, чего европейские государства хотят и какие конструктивные и содержательные предложения готовы внести для успеха урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о неготовности Евросоюза сформировать переговорную команду с ясным мандатом и о положении европейцев за «детским столиком» на консультациях в Абу-Даби.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии на переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби обсуждения выхода действующих членов НАТО из альянса.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков оценил трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины в Абу-Даби как полезные и содержательные.

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    16 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ публиковать детали переговоров с Уиткоффом и Кушнером

    Песков: Россия в интересах мирного процесса не раскрывает детали переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Москва не намерена предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами в интересах урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у Пескова, затрагивался ли на встрече Владимира Путина со спецпосланниками президента США вопрос членства Украины в НАТО в обмен на вывод украинских войск из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами в интересах, собственно, мирного процесса как такового», – ответил Песков.

    Переговоры российского лидера со спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли в Кремле в четверг. Помощник президента Юрий Ушаков назвал состоявшийся разговор содержательным, конструктивным, откровенным и полезным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы информации о результатах переговоров американских спецпосланников с руководством Украины.

    Кушнер сообщил о прогрессе на переговорах делегаций России и Украины и в дискуссиях с президентом России Владимиром Путиным и украинским руководством.

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    16 ноября 2026, 11:36 • Новости дня
    МИД Китая анонсировал обсуждение мира лидерами России, США и КНР на АТЭС

    МИД КНР: Лидеры РФ, США и Китая договорились обсудить мир на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидеры России, Китая и США планируют провести углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира и стратегической стабильности на предстоящем саммите АТЭС, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Стороны проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания мира во всем мире и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между крупными державами», – цитирует Мао Нин РИА «Новости».

    До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Москва, Пекин и Вашингтон продолжают активную работу по организации трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС. Ожидается, что международный форум пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо предложил России, США и Китаю шаги для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении трехсторонней встречи лидеров государств.

    Администрация США допустила проведение переговоров глав стран на полях саммита в Шэньчжэне.

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    16 ноября 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков рассказал о подготовке Путина к саммиту АТЭС

    Песков: Путин готовится к международным контактам на саммите АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готовится к международным контактам на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Конечно же, Путин готовится к предстоящей зарубежной поездке и тем контактам, которые там будут проходить», – заявил Песков.

    Он отметил, что «неделя будет весьма напряженная», и большую ее часть президент проведет в Китае, передает РИА «Новости».

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МИД КНР заявили об историческом значении встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    В субботу Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи.

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    16 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Москва и Вашингтон продолжили консультации по визовым вопросам

    Замглавы МИД России Иванов подтвердил продолжение визового диалога с США

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва и Вашингтон продолжают вести переговоры по визовым и консульским вопросам.

    Россия и Соединенные Штаты не прерывали диалог по консульским и визовым вопросам, передает РИА «Новости».

    «Переговоры ведут, да. Консультации продолжаются, да… Консультации, по крайней мере, не прерываются», – заявил Иванов журналистам на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о ведении диалога между российскими и американскими профильными ведомствами по вопросу освобождения заключенных.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах обсудить с США отказ в выдаче американской визы заместителю министра иностранных дел Александру Алимову.

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев рассказал об обсуждении мер по упрощению визового режима и передвижения для дипломатов на консультациях Москвы и Вашингтона в Стамбуле.

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    16 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Постпред США при НАТО допустил новое соглашение по оружию с Россией и КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты допускают заключение нового рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием России и Китая, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Да, я также могу представить гипотетическую ситуацию – конечно, не забегая вперед относительно того, чего пытается добиться президент, – когда вы включаете все ядерные державы и договариваетесь о новой рамочной системе, регулирующей эти вооружения», – заявил Уитакер в интервью телеканалу Fox News. Его цитирует РИА «Новости».

    Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, может ли он представить сценарий, при котором на смену прежним двусторонним соглашениям придет единый договор сразу с участием всех трех ядерных держав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайский эксперт Чжоу Бо предложил России, США и Китаю пять шагов для снижения ядерной угрозы на предстоящем саммите АТЭС.

    В среду Россия, Китай и США решили сосредоточиться на вопросах контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    16 ноября 2026, 05:56 • Новости дня
    В русском поселении на Аляске открыли новую школу из-за роста населения

    В основанном русскими поселении Николаевск на Аляске появилась новая школа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент образования американского штата Аляска одобрил открытие новой школы в русском поселении Николаевск, население которого за последние годы увеличилось на 11%.

    Власти американского штата Аляска решили открыть новую образовательную организацию в русском поселении Николаевск взамен закрывшейся старой школы, передает РИА «Новости».

    Ранее появлялась информация о возможном закрытии школы в Николаевске в 2025 году из-за малого числа учеников, что вызвало опасения по поводу исчезновения поселения. Однако оценка численности жителей на июль 2025 года составила 364 человека, что на 11% больше показателей переписи 2020 года.

    Прежняя школа закрылась по окончании 2024–2025 учебного года. Новое учебное заведение получит государственное финансирование в 2027 финансовом году. В настоящий момент для нее ищут учителя начальных классов на полную ставку и педагога для детей с особыми потребностями на неполную ставку.

    Кроме того, администрации других русских поселений на Аляске, Нинильчика и Вознесенки, также открыли вакансии учителей на текущий учебный год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу перепись США зафиксировала стабильный рост населения в основанных выходцами из России населенных пунктах на Аляске.

    Ранее лидеры России и США выбрали Аляску в качестве места для проведения переговоров на высшем уровне.

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    16 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Трамп заявил о сдержанности Путина в отношении Украины

    Трамп: Путин проявил сдержанность на Украине и мог действовать жестче

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин проявляет сдержанность в отношении Украины, хотя мог бы действовать более жестко.

    «Я думаю, он немного сдерживает свою позицию. Думаю, он мог бы действовать жестче. Откровенно говоря, гораздо жестче», – заявил Трамп журналистам.

    Глава Белого дома также повторил свою позицию о том, что российский лидер заинтересован в завершении конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп поехал в азиатское турне для участия в переговорах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов менять состав российской делегации на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога по Украине между Путиным и Трампом на саммите АТЭС в Китае.

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    16 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Лавров оценил ход переговоров с США по снятию раздражителей

    Лавров: Российско-американские переговоры по снятию раздражителей идут туго

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что российско-американские переговоры по снятию двусторонних раздражителей продвигаются тяжело на фоне новых санкционных ограничений.

    «Ни шатко ни валко», – отметил Лавров, комментируя процесс соответствующих переговоров. По словам министра, диалог продвигается туго, хотя он напоминает об этом госсекретарю США Марко Рубио на каждой встрече, включая контакты в Нью-Йорке и Атланте, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется масса противоречий. Он обратил внимание на принятие американской стороной новых санкций против «Лукойла» и «Роснефти» уже при Дональде Трампе. Вашингтон также продлевает ограничения бывшего президента Джо Байдена, хотя Трамп называл происходящее чужой войной, пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о необходимости согласования экспертами России и США сроков и места встречи по вопросам «раздражителей» в двусторонних отношениях.

    Лавров отметил расхождение между санкционной политикой Вашингтона и позицией американских представителей на переговорах.

    В прошлом году руководитель российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США Марко Рубио пришли к соглашению о создании механизма консультаций для устранения раздражителей.

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    16 ноября 2026, 21:48 • Новости дня
    Кушнер сообщил о подготовке новой многосторонней встречи по Украине

    Кушнер и Уиткофф обсудили с Ушаковым прогресс в переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым прогресс в переговорах по украинскому урегулированию.

    По словам Кушнера, стороны приступили к подготовке повестки следующей многосторонней встречи по Украине, которая может состояться в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    «Окончательная мирная договоренность по Украине должна быть согласована Москвой и Киевом», – заявил Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отказе Москвы предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков назвал мирное урегулирование на Украине главной темой встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Во вторник Кушнер и Уиткофф выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

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    16 ноября 2026, 22:19 • Новости дня
    Кушнер заявил о серьезных трудностях в переговорах по Украине

    Кушнер заявил о трудностях в переговорах по Украине и необходимости непростых решений

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной остаются серьезные трудности, требующие принятия непростых решений.

    «Сохраняются серьезные трудности, и достижение окончательного соглашения потребует принятия непростых решений», – написал Кушнер в соцсети «Х».

    При этом Кушнер выразил уверенность в достижении прогресса для завершения конфликта благодаря тесному взаимодействию с Россией, Украиной и Европой. Кушнер также отметил, что согласование европейскими странами единого переговорщика стало бы большим достижением, чем согласие Москвы на их участие в дискуссиях, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 12 ноября провел встречу с Кушнером и другим спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. После этого делегация США отправилась в Дублин для переговоров с Владимиром Зеленским и советниками по национальной безопасности ряда стран Европы.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркивал, что европейцам необходимо определиться с желанием войны или мира перед подключением к переговорам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавлял, что расширение формата диалога станет возможным только при готовности Европы способствовать миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о подготовке новой многосторонней встречи по Украине.

    В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отказе Москвы предавать огласке подробности диалога с американскими эмиссарами.

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    16 ноября 2026, 21:54 • Новости дня
    Кушнер сообщил о наличии позитивных идей в рамках украинского урегулирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о появлении позитивных и конструктивных идей в рамках дискуссий по украинскому урегулированию.

    «Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы продолжаем видеть позитивные и конструктивные идеи в ходе серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности», – цитирует РИА «Новости» сообщение Кушнера в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила о расчете Минска на помощь белорусских корней Джареда Кушнера в урегулировании украинского конфликта.

    В субботу спецпосланник президента США отметил понимание Россией и Украиной необходимости уступок ради завершения конфликта в ходе закрытых консультаций.

    В пятницу он сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров с участием российской и украинской делегаций, а также прямых дискуссий с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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    16 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    Песков: Время двусторонней встречи Путина и Трампа не определено

    Песков: Время двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС не определено

    Tекст: Вера Басилая

    Точного времени двусторонней встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «По точному времени пока определенности нет, есть вариант, который мы бы предпочитали, чтобы это была согласованная встреча, отдельно, спокойно поговорить час, а то и больше», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он отметил, что возможен вариант встречи на полях саммита, однако согласование зависит от графиков лидеров. «И то и другое возможно. Посмотрим, как получится», – добавил пресс-секретарь.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о проведении трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в государственной резиденции лидера Китая. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила историческое значение встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Трамп отправился в азиатское турне для участия в трехсторонних переговорах с Путиным и Си Цзиньпином.

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    Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

    Украина рассчитывает получить 16 учебно-тренировочных чешских самолетов L-39 Skyfox. Киев уже согласовал получение четырех машин и сейчас идет подготовка летчиков. Машины предполагается использовать не только для учебно-тренировочных полетов, но и перехвата ударных беспилотников. Насколько выгоднее применять реактивный самолет по сравнению с зенитными дронами или мобильными группами? Придется ли России предпринимать контрмеры? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Как сделать Европу безопасной? Есть идеи

      Самое массовое издание Германии Bild сообщает о списке идей по достижению всеобщей безопасности. Их якобы озвучили представители России. Идеи довольно интересные. Если их реализовать, мир станет другим.

    • Странная просьба США к России

      Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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