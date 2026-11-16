Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Силы ПВО сбили 11 летевших на Москву беспилотников
Собянин: Силы ПВО сбили 11 летевших на Москву беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили 11 летевших на столицу беспилотников.
«Одиннадцать беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил мэр в Max. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников.
В четверг на подлете к столице сбили 31 дрон.